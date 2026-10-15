Khẳng định thương hiệu quốc gia bằng năng lực cạnh tranh thực chất

Từ chất lượng sản phẩm đến năng lực cạnh tranh

Thương hiệu quốc gia Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận đối với những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng mà còn đặt ra yêu cầu doanh nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định uy tín trên thị trường. Đối với doanh nghiệp, được công nhận Thương hiệu quốc gia vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm duy trì những chuẩn mực đã tạo dựng uy tín trên thị trường. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, an toàn và nguồn gốc sản phẩm, còn thị trường đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, danh hiệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chứng minh bằng hiệu quả hoạt động và trải nghiệm thực tế của khách hàng.

Tại Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng, sản phẩm bánh kẹo Omeli tiếp tục được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Với gần 35 năm phát triển từ một xưởng sản xuất thủ công nhỏ lẻ thành doanh nghiệp sở hữu hai nhà máy hiện đại, Bảo Hưng xác định uy tín thương hiệu không đến từ danh xưng mà phải được kiểm chứng qua chất lượng sản phẩm.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Phan Thị Châm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng cho biết, việc tiếp tục được công nhận Thương hiệu quốc gia trước hết là một cam kết trách nhiệm. Doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì chất lượng đồng đều, chăm lo đời sống người lao động và góp phần thể hiện năng lực sản xuất thực phẩm chất lượng cao của Việt Nam.

Các sản phẩm của Bảo Hưng được công nhận Thương hiệu quốc gia

Cách tiếp cận này được cụ thể hóa thông qua việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm và đầu tư công nghệ. Riêng năm 2025, Bảo Hưng hoàn thành đầu tư bốn dự án công nghệ trọng điểm, đồng thời thương mại hóa thành công 14 sản phẩm mới. Các sản phẩm mới tạo doanh thu gần 32 tỷ đồng trong năm, trong đó bánh quy sữa Marie đạt trên 13,4 tỷ đồng sau hai tháng ra mắt, còn bánh nướng nhân chanh dây đạt hơn 5,1 tỷ đồng sau bốn tháng thương mại hóa.

Những kết quả này cho thấy chất lượng và đổi mới cần được chuyển hóa thành giá trị cụ thể trên thị trường. Việc đưa các loại trái cây nhiệt đới như sầu riêng, xoài, chanh dây vào những dòng bánh kẹo cũng là cách doanh nghiệp gia tăng giá trị cho nguyên liệu trong nước, tạo sự khác biệt cho sản phẩm và mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng.

Ở lĩnh vực dịch vụ, Vietnam Post được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đối với dịch vụ bưu chính chuyển phát. Đây là lần thứ ba liên tiếp dịch vụ này đạt danh hiệu, sau các kỳ xét chọn năm 2022 và 2024.

Sáng 15/10, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, đại diện Vietnam Post cho biết, khác với sản phẩm hàng hóa, chất lượng dịch vụ chuyển phát được thể hiện qua toàn bộ trải nghiệm khách hàng, từ khả năng tiếp cận điểm phục vụ, theo dõi hành trình đến thời gian giao nhận và xử lý vấn đề phát sinh. Với hơn 13.000 điểm phục vụ trên toàn quốc, trải rộng từ đô thị đến nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo, Vietnam Post có lợi thế về mạng lưới để đưa dịch vụ đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Dịch vụ của Vietnam Post được công nhận thương hiệu quốc gia lần thứ 3 liên tiếp

Tuy nhiên, mạng lưới rộng chỉ thực sự tạo nên sức cạnh tranh khi đi cùng chất lượng phục vụ. Vì vậy, Vietnam Post đang chuyển đổi từ mô hình bưu chính truyền thống sang doanh nghiệp bưu chính công nghệ số và logistics, chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, điều hành, kinh doanh và chăm sóc khách hàng; đồng thời thúc đẩy tự động hóa hoạt động khai thác và kết nối dữ liệu trong toàn trình chuyển phát.

Trong khi đó, tại Công ty CP Phân bón Miền Nam, hai sản phẩm được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 là “Phân bón Miền Nam - Nâng tầm nông sản Việt” và “Supe Lân Long Thành”. Sau hơn 50 năm hình thành, phát triển, doanh nghiệp xác định việc được công nhận là dấu mốc đáng tự hào, đồng thời là trách nhiệm tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và đồng hành cùng nhà nông.

Điểm đáng chú ý là định hướng chuyển từ cung cấp vật tư sang cung cấp giải pháp dinh dưỡng cây trồng toàn diện. Theo đó, doanh nghiệp sẽ tăng cường nghiên cứu phân bón mới, phân bón hữu cơ vi sinh và phân bón chuyên dùng công nghệ cao; đồng thời chú trọng chuyển giao kỹ thuật canh tác, hỗ trợ nông dân nâng cao năng suất và giảm chi phí sử dụng phân bón.

Từ bánh kẹo phục vụ người tiêu dùng, dịch vụ chuyển phát kết nối hàng hóa đến phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp, mỗi doanh nghiệp có cách thức tạo dựng giá trị riêng. Song, điểm chung là thương hiệu không thể chỉ dựa vào mức độ nhận diện mà phải gắn với khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế, duy trì chất lượng và tạo dựng niềm tin lâu dài.

Đổi mới để lan tỏa giá trị thương hiệu Việt

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đặt trọng tâm vào ba giá trị cốt lõi: Chất lượng – Đổi mới, sáng tạo – Năng lực tiên phong. Với doanh nghiệp, đây không chỉ là những tiêu chí trong quá trình xét chọn mà còn là định hướng để nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện dịch vụ và thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Tại Bảo Hưng, đổi mới được thể hiện qua đầu tư dây chuyền tự động, phát triển sản phẩm mới và ứng dụng công nghệ vào kiểm soát chất lượng. Doanh nghiệp đồng thời hướng tới các thị trường quốc tế thông qua việc chuẩn hóa hạ tầng sản xuất, đáp ứng những yêu cầu về an toàn thực phẩm và chứng nhận phù hợp, trong đó có ISO 22000, HACCP, FDA và Halal. Hiện sản phẩm của Bảo Hưng đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc đến Ấn Độ và Thái Lan.

Cùng với xúc tiến thương mại tại các hội chợ quốc tế, doanh nghiệp đẩy mạnh hiện diện số và tiếp cận các kênh thương mại điện tử B2B xuyên biên giới. Việc phát triển những dòng bánh kẹo mang hương vị trái cây nhiệt đới và bánh Trung thu truyền thống cải tiến công nghệ cũng góp phần tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm Việt khi tiếp cận thị trường nước ngoài.

Theo bà Phan Thị Châm, danh hiệu Thương hiệu quốc gia là điểm tựa quan trọng trong quá trình kết nối đối tác quốc tế, góp phần củng cố niềm tin và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao vị thế trong đàm phán các hợp đồng cung ứng dài hạn. Tuy nhiên, để khai thác tốt lợi thế đó, doanh nghiệp vẫn phải kiên trì đầu tư chất lượng, bảo đảm các tiêu chuẩn của thị trường mục tiêu và chủ động bảo vệ thương hiệu.

Với Vietnam Post, đổi mới công nghệ gắn trực tiếp với yêu cầu nâng cao hiệu quả toàn trình chuyển phát. Nền tảng Hậu cần Bưu điện (VLP) được triển khai nhằm kết nối các công đoạn quản lý đơn hàng, kho bãi, vận chuyển, khai thác, giao nhận và đối soát trên một nền tảng thống nhất. Qua đó, doanh nghiệp hướng tới điều hành đồng bộ, tăng khả năng theo dõi hành trình và phát hiện sớm những vấn đề cần xử lý.

Từ cuối năm 2025, Vietnam Post còn nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển y tế và hàng hóa. Các mô hình tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Điện Biên mở ra hướng tiếp cận mới đối với hoạt động logistics, đặc biệt tại những địa bàn có điều kiện vận chuyển khó khăn.

Việc kết hợp mạng lưới phục vụ rộng khắp với công nghệ và năng lực logistics không chỉ phục vụ nhu cầu chuyển phát mà còn góp phần hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối, đưa hàng hóa đến người tiêu dùng thuận lợi hơn. Đây cũng là một phương diện quan trọng để thương hiệu dịch vụ Việt Nam khẳng định vai trò trong chuỗi cung ứng.

Đối với Công ty CP Phân bón Miền Nam, chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh là định hướng xuyên suốt trong hoạt động sản xuất và quản trị. Doanh nghiệp định hướng nâng cấp dây chuyền công nghệ, ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa và quản trị số trong quy trình sản xuất, chuỗi cung ứng, hướng tới tối ưu chi phí, minh bạch thông tin và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc.

Cùng với đó, việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn tại các nhà máy, tối ưu sử dụng tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và kiểm soát nước thải, khí thải được gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động. Các dòng phân bón thân thiện với môi trường, góp phần cải tạo đất và tăng sức chống chịu của cây trồng trước tác động của biến đổi khí hậu cũng được ưu tiên phát triển.

Những định hướng này cho thấy xây dựng thương hiệu ngày càng gắn với trách nhiệm phát triển bền vững. Năng lực cạnh tranh không chỉ nằm ở sản phẩm đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn ở khả năng thích ứng với những đòi hỏi mới về công nghệ, môi trường và hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Từ thực tiễn của ba doanh nghiệp, việc phát triển Thương hiệu quốc gia không thể dừng lại ở thời điểm được vinh danh. Đó là quá trình liên tục đầu tư, đổi mới, duy trì chất lượng và nâng cao giá trị sản phẩm, dịch vụ. Khi doanh nghiệp chủ động đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, bảo vệ uy tín và thực hiện cam kết với khách hàng, danh hiệu mới thực sự trở thành động lực cho phát triển.

Để tăng cường sức lan tỏa của Thương hiệu quốc gia, bà Phan Thị Châm kiến nghị đẩy mạnh quảng bá đồng bộ tại các thị trường trọng điểm quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ thương hiệu, đồng thời thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị giữa các doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia. Đây là những đề xuất xuất phát từ thực tiễn mở rộng thị trường và yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.

Giá trị của Thương hiệu quốc gia được tạo nên từ những điều cụ thể: sản phẩm bảo đảm chất lượng, dịch vụ đáp ứng cam kết, công nghệ được đổi mới và lợi ích thiết thực mang lại cho người tiêu dùng, người lao động, nông dân và doanh nghiệp. Khi những giá trị ấy được duy trì bền bỉ, thương hiệu Việt có thêm nền tảng để nâng cao uy tín, mở rộng thị trường và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.