Khẳng định thương hiệu làng nghề cây cảnh hoa giấy Phù Đổng

Vườn hoa giấy tại làng nghề Phù Đổng với đủ sắc màu, mẫu mã để khách hàng lựa chọn. Ảnh: Thanh Thanh

Đến thăm làng Phù Đổng vào những ngày đầu tháng 11-2026, khắp các đường làng, ngõ xóm không khó để bắt gặp hình ảnh những đóa hoa giấy với đủ sắc màu, những vườn cây cảnh, hoa giấy đua nhau nở hoa khoe sắc, vô cùng đẹp mắt. Nhiều xe tải nối đuôi nhau về tận làng nghề để thu mua cây hoa giấy phục vụ nhu cầu của người dân các địa phương lân cận.

Những chiếc xe tải chở hoa giấy phục vụ nhu cầu của khách hàng. Ảnh: Thanh Thanh

Ông Nguyễn Văn Huỳnh phấn khởi với chuyến xe chở các chậu hoa giấy cho khách hàng. Ảnh: Thanh Thanh

Làng nghề trồng hoa giấy Phù Đồng được hình thành cách đây gần 30 năm, lúc đầu chỉ có vài hộ gia đình theo nghề. Nhưng nhờ sự khéo léo, sức sáng tạo của người nông dân cộng với điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất đai màu mỡ được bồi đắp từ phù sa của sông Đuống nên nghề trồng hoa giấy Phù Đổng ngày càng phát triển và tạo thu nhập ổn định cho người dân. Hiện nay, cả xã Phù Đổng có gần 500 hộ gia đình trồng hoa giấy.

Ghé thăm nhà vườn của ông Nguyễn Văn Huỳnh, một trong những hộ dân tiêu biểu, điển hình tại thôn Phù Đổng 1, xã Phù Đổng (Hà Nội), chúng tôi được chiêm ngưỡng những tác phẩm cây hoa giấy với đa dạng kích cỡ, kiểu dáng nghệ thuật độc đáo và có giá trị kinh tế cao. Ông Huỳnh cho biết: Hiện, gia đình ông sở hữu khu vườn rộng 5 mẫu với hơn 5.000 cây hoa giấy các loại. Trong đó, có khoảng 2 mẫu, ông dành để trồng cây giống, phôi, cây non… còn diện tích còn lại để trồng những cây thành phẩm. Bằng việc trồng gối, ông luôn có sẵn cây để bán luân phiên cho khách hàng vào tất cả các mùa trong năm, nhưng tất bật nhất là vẫn là những tháng cuối năm. Nhờ đó mang lại doanh thu cho gia đình ông trung bình khoảng 500 triệu/năm, có năm đạt năng suất cao, gia đình ông thu lãi cả cả tỷ đổng.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh chia sẻ: Trước đây, trồng hoa giấy là nghề phụ, chỉ có vài hộ gia đình trồng tận dụng tại sân, vườn nhà. Khi đó, hoa giấy so với các loại hoa khác như: Lan, hồng, ly… thì chưa được thị trường đánh giá cao. Các cây hoa, giống hoa lúc đầu chủ yếu là cây hoa truyền thống với màu như đơn điệu, một màu: Tím (tím Bắc), hồng phấn, trắng, vàng nhạt… Đồng thời đầu ra cho cây thương phẩm còn bấp bênh. Nhưng với tình yêu nghề và quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, với phương châm lấy ngắn nuôi dài, gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư những giống hoa giấy mới ở một số nước Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ… Tự mày mò, học hỏi kinh nghiệm và thực hiện ghép phôi để có những giống hoa mới lạ, đẹp mắt cung cấp ra thị trường.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh chăm sóc cẩn thận những chậu hoa thành phẩm. Ảnh: Thanh Thanh

Không chỉ có gia đình ông Huỳnh, các nhà vườn trồng hoa giấy khác tại làng nghề Phù Đổng như: Gia đình ông Cường, Sơn, Luân, Cao, bà Nhung … đã không bỏ cuộc trước sự cạnh tranh thị trường mà bắt kịp xu thế nhu cầu thị yếu của khách hàng, không chỉ trồng các chậu cây thuộc “hàng công trình”- là những chậu hoa nhỏ, có giá chỉ dao động từ 40- 50.000 đồng đến 200- 300.000 đồng được khách hàng lựa chọn, đặt mua do phù hợp túi tiền.

Tại làng nghề hoa giấy Phù Đổng có nhiều loại để khách có thể lựa chọn. Ảnh: Thanh Thanh

Những năm gần đây, các chủ nhà vườn còn chịu khó “đầu tư”, nâng cấp làm những mặt hàng có giá trị cao hơn như “hàng bonsai”, cây to và nhiều kiểu dáng mới lạ. Ông Dương Trường Sơn, một trong những gia đình trồng hoa giấy ngay từ những năm đầu tiên của làng Phù Đổng cho biết: Để trồng được những cây hoa giấy bonsai, các hộ gia đình làm nghề đã ghép nhiều giống hoa giấy vào một gốc, cắt tỉa thành nhiều kiểu dáng khác nhau. Cộng với với quy trình chăm sóc kỹ lường, kỳ công, nên giá bán hoa giấy bonsai thường ở mức cao hơn, có những chậu cây có giá từ 1- 2 triệu và đến cả chục triệu đồng/chậu tuy thuộc vào nhu cầu của khách đặt hàng đặc biệt vào dịp lễ, Tết, không chỉ tiêu thụ ở Thủ đô mà còn lan tỏa đến khắp các tỉnh thành trong nước.

Ông Dương Trường Sơn - một trong những hộ dân gắn bó bền bỉ với nghề trồng hoa giấy. Ảnh: Thanh Thanh

Được công nhận là làng nghề cây cảnh hoa giấy vào năm 2020, xã Phù Đổng, Hà Nội đã mở ra một chương mới cho sự phát triển của địa phương. Chủ tịch Hội nông dân xã Phù Đổng Nguyễn Trọng Tính cho biết: Để tận dụng lợi thế này, xã Phù Đổng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hướng tới xây dựng một vùng nông nghiệp chuyên canh hiện đại, kết hợp với du lịch sinh thái. Điển hình như: Tháng 2-2026, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với UBND xã Phù Đổng tổ chức triển lãm mẫu thiết kế thủ công mỹ nghệ mới với 60 gian hàng và không gian trưng bày chung. Tại đây, có hàng trăm tác phẩm hoa giấy nghệ thuật, cây cảnh tạo thế, bonsai hoa giấy của người dân làng nghề Phù Đổng đã được quảng bá, giới thiệu. Trước đó, vào các năm 2023, 2024, Lễ hội cây cảnh hoa giấy xã Phù Đổng với chủ đề “Sắc hoa trên miền di sản” đã thu hút hàng ngàn lượt du khách đến trải nghiệm làm nghề hoa giấy.

Bà Hoàng Thị Nhung, bày tỏ mong muốn thời gian tới xã sẽ tổ chức nhiều chương trình quảng bá sản phẩm làng nghề hoa giấy Phù Đổng tới khách trong và ngoài nước. Ảnh: Thanh Thanh

Những cây hoa giấy "bonsai" được người dân chăm sóc, khoe sắc quanh năm. Ảnh: Thanh Thanh

Thông qua hoạt các hoạt động này, Phù Đổng từng bước khẳng định vị thế là trung tâm hoa giấy tiêu biểu của Thủ đô, hướng tới mô hình phát triển bền vững.