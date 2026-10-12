Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Việt-Trung

Toàn cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG - VI SA)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, sáng 12/10, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, do đồng chí Dương Vạn Minh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc dẫn đầu.

Phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp, đồng chí Dương Vạn Minh bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với sự nghiệp hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam; nhấn mạnh, tình cảm đặc biệt “vừa là đồng chí, vừa là anh em” được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước dày công vun đắp mãi mãi là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước núi liền núi, sông liền sông, là người đồng hành trên con đường sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, là đối tác tốt trên con đường cải cách.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh tại cuộc tiếp.

Nhấn mạnh ý nghĩa cuộc gặp gỡ quan trọng giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bắc Kinh tháng 4 năm nay, góp phần định hướng chiến lược cho việc đẩy nhanh xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn, cũng như sự phát triển quan hệ hai nước và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa thế giới; đồng chí Dương Vạn Minh cho biết, năm nay mở đầu “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15” của Trung Quốc, cũng là năm khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc của Việt Nam, sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển chưa từng có.

Phía Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng phía Việt Nam tuân theo sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, kiên trì phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”, tập trung vào mục tiêu tổng thể “6 hơn”, không ngừng tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, củng cố nền tảng hữu nghị, đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, góp phần tốt hơn vào sự phát triển và thịnh vượng chung của hai nước.

Bà Vu Thục Huệ, nhân sĩ hữu nghị, nguyên nhân viên y tế Bệnh viện Nam Khê Sơn phát biểu tại cuộc tiếp.

Tại cuộc tiếp, bà Vu Thục Huệ, nhân sĩ hữu nghị, nguyên nhân viên y tế Bệnh viện Nam Khê Sơn, người đã trực tiếp tham gia cứu chữa thương binh, bệnh binh Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến, cũng đã có những chia sẻ xúc động về những ký ức không thể nào quên, về sự gắn bó, đoàn kết, tương thân tương ái giữa nhân dân hai nước trong những giai đoạn đấu tranh cách mạng gian khổ.

Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước rất quan tâm và thường xuyên trao đổi về tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Bày tỏ trân trọng những ý kiến sâu sắc, chân thành và chia sẻ xúc động của Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc và đại biểu nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, tình hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ tiền bối cách mạng của hai Đảng, hai nước đích thân gây dựng và dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc tiếp.

Thực tiễn 76 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cho thấy, hợp tác hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển phù hợp lợi ích căn bản, lâu dài của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung-Việt cùng các tổ chức hữu nghị của Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tập trung vào một số định hướng trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, cùng nhau gìn giữ, kế thừa và làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, thông qua việc tích cực tham gia thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình như "Hành trình đỏ" nghiên cứu, học tập của thanh niên, Diễn đàn nhân dân Việt Nam-Trung Quốc, Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Trong đó, đặc biệt chú trọng tổ chức tốt các hoạt động giao lưu thanh niên, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu một cách đầy đủ, sâu sắc và khách quan về truyền thống quan hệ hai Đảng, hai nước; hiểu được những tình cảm quý báu mà các thế hệ đi trước đã dành cho nhau, từ đó biết trân trọng những giá trị của hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh.

Thứ hai, đưa giao lưu nhân dân gắn với những lợi ích thiết thực của người dân hai nước, thể hiện tình hữu nghị bằng những thành quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận được, như việc đi lại, du lịch giữa hai nước thuận tiện hơn; ngày càng có nhiều sinh viên của nước này được học tập tại nước kia; các địa phương biên giới giao lưu thường xuyên hơn; doanh nghiệp hai nước tìm được những đối tác hợp tác phù hợp; nông sản, hàng hóa chất lượng của mỗi nước đến với người tiêu dùng nước kia thuận lợi hơn. Đặc biệt, Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 mở ra không gian rất lớn để hai bên tăng cường giao lưu nhân dân.

Thứ ba, cùng nhau xây dựng nền tảng xã hội vững chắc và môi trường dư luận tích cực, khách quan, hữu nghị cho quan hệ hai nước. Trong đó, các tổ chức hữu nghị, các nhà nghiên cứu, cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng trong xã hội của hai nước tăng cường trao đổi, cung cấp những thông tin chân thực, khách quan; giới thiệu nhiều hơn những câu chuyện đẹp về đất nước, con người và sự hợp tác giữa hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt về nhận thức và củng cố lòng tin giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, động viên các nhân sĩ hữu nghị.

"Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước rất quan tâm và thường xuyên trao đổi về tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Tôi mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, những người kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và những người mở đường cho các hình thức hợp tác mới; góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

* Cũng trong sáng 12/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với đại diện Nhân đại toàn quốc và lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Đây là bảo tàng triển lãm chuyên đề về lịch sử Đảng, do Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trực tiếp quản lý, với tổng diện tích 147.000m2, khởi công năm 2018, chính thức mở cửa với công chúng từ tháng 7/2021. Đây là "cơ sở kiểu mẫu về giáo dục chủ nghĩa yêu nước trong phạm vi toàn quốc", tiếp đón hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm, trong đó có nhiều thanh, thiếu niên, nhi đồng, đến học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như hành trình lãnh đạo công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, cải cách mở cửa...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn tham quan một gian trưng bày tại Bảo tàng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ lưu bút.

Sau khi tham quan các khu vực trưng bày chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ghi sổ lưu bút tại Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.