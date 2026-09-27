Khẳng định sức sống bền bỉ, ngày càng sâu sắc của quan hệ Việt Nam-Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: TTXVN)

Cuối tháng 9, Thủ đô Ottawa se lạnh, những tán lá phong đang chuyển dần sắc đỏ làm không gian bừng sáng. Mùa thu là mùa đẹp nhất ở Canada bởi cảnh sắc thiên nhiên đặc sắc riêng có gắn với cảm nhận về sự ấm áp, vui tươi, khởi sự tốt đẹp. Trong không khí thắm tình hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có một chuyến thăm lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam-Canada.

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang một giai đoạn hợp tác sâu sắc và thực chất hơn. Như đã mong đợi, trong khuôn khổ chuyến thăm, Việt Nam và Canada chính thức xác lập quan hệ Đối tác chiến lược, ghi nhận chặng đường hơn 50 năm hợp tác bền bỉ và cam kết đồng hành vì một tương lai lâu dài, ổn định, ngày càng gắn bó.

Chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Toàn quyền Canada Louise Arbour vui mừng chia sẻ cảm xúc khi đón Đoàn đúng vào lúc mùa thu tuyệt đẹp “gõ cửa” và ví cảnh sắc đang chuyển mình sang thu gợi liên tưởng đến mối quan hệ Canada-Việt Nam bước sang giai đoạn mới với sự trưởng thành và niềm tin ngày càng sâu sắc. Toàn quyền Louise Arbour nhấn mạnh, thiên nhiên đang chuẩn bị cho một mùa hồi sinh mới, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp, hai nước hãy cùng nắm bắt những cơ hội, tiếp tục vun đắp mối quan hệ, cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng hơn cho người dân hai nước, cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc ngày càng bền chặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động tới thăm đất nước tươi đẹp, rộng lớn và giàu sức sống, nhấn mạnh ngay khi trông thấy những hàng cây phong, đã cảm nhận sự nồng hậu của Nhân dân Canada cùng tinh thần mạnh mẽ và tự do. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Canada đã đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường đi tới hòa bình, thống nhất, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực. Việt Nam luôn trân trọng những hỗ trợ quý báu đó. Chặng đường phát triển mới của Việt Nam sẽ mở thêm cơ hội hợp tác với Canada. Khi tri thức, công nghệ và nguồn lực của Canada kết hợp với thị trường, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cùng nỗ lực vươn lên của Việt Nam, hai nước có thể cùng tạo ra sản phẩm, dịch vụ và việc làm có chất lượng. Đó là nền tảng lợi ích để mối quan hệ ngày càng tiến xa và vững chắc.

Hơn 50 năm qua, quan hệ Việt Nam và Canada có những bước phát triển quan trọng, gia tăng hữu nghị, hợp tác cùng có lợi. Tháng 1/2019, Hiệp định CPTPP có hiệu lực đánh dấu giai đoạn mới trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước với thương mại 2 chiều tăng trưởng tới 170%, trở thành điểm sáng trong hợp tác thương mại song phương giữa các nước trong CPTPP.

Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Canada trong nhóm 40 nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Canada là đối tác xuất khẩu lớn thứ ba ở châu Mỹ và thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam. Thời gian qua, số lượng các hoạt động hợp tác cụ thể tăng đáng kể; doanh nghiệp hai bên tăng cường cử đoàn thăm nhau và tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động kết nối với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Hai bên thúc đẩy hợp tác và kết nối giữa các địa phương tương đồng; trong đó phía Canada đã triển khai nhiều dự án viện trợ phát triển (ODA) tại một số địa phương và đang tài trợ cho một số dự án về thành phố duyên hải chống chịu biến đổi khí hậu tại Việt Nam…

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà lãnh đạo hai nước cùng đánh giá quan hệ song phương còn nhiều dư địa phát triển. Hai bên có nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau. Canada có lợi thế về năng lượng, khoáng sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sạch, nông nghiệp và giáo dục; trong khi Việt Nam có nhu cầu ngày càng lớn về công nghệ, vốn, nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sản xuất. Hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, khai thác hiệu quả CPTPP, tạo thuận lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau. Hai bên cần tạo đột phá trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng hợp tác giáo dục, trao đổi và học bổng, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo và hàng không vũ trụ.

Lãnh đạo hai nước khẳng định, an ninh năng lượng là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp và thịnh vượng lâu dài; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định với chi phí hợp lý và bền vững. Canada mạnh về công nghệ năng lượng truyền thống, công nghệ năng lượng tái tạo và công nghệ năng lượng mới nổi, cần làm sâu sắc hợp tác song phương nhằm hỗ trợ mục tiêu an ninh năng lượng và phát triển bền vững của Việt Nam, đồng thời tạo thuận lợi cho các cơ hội tăng trưởng, đầu tư và xuất khẩu của ngành năng lượng Canada.

Nhiều năm qua, ngoại giao nhân dân là một trong những nền tảng quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương. Các hoạt động đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình hữu nghị, đoàn kết, đem lại những kết quả hợp tác thực chất, cụ thể trên các lĩnh vực. Hiện có khoảng 300.000 người gốc Việt sinh sống và làm việc tại Canada. Bà con có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế ở Canada. Cộng đồng từng bước khẳng định vị thế trong xã hội sở tại, có nhiều nhà khoa học, tiến sĩ được vinh danh trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, vệ tinh, năng lượng, nguyên tử hóa học, nhiều luật sư, bác sĩ, thương nhân thành đạt… Theo Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, cộng đồng người Việt đã góp phần làm nên sức sống bền chặt của mối quan hệ giữa hai quốc gia bởi sự gắn bó với xã hội và những đóng góp vào đa dạng của văn hóa Canada.

Để phát huy vai trò, nguồn lực kiều bào tại Canada cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam trong Kỷ nguyên phát triển mới, cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa nhân dân hai nước trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật, nghiên cứu-phát triển nhằm thúc đẩy khai thác tiềm năng, thế mạnh các lĩnh vực ưu tiên chiến lược của hai nước. Đặc biệt là phát huy vai trò của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Canada, tăng cường giao lưu, mở rộng hiểu biết giữa thế hệ trẻ hai nước, qua đó, thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học-kỹ thuật giữa Việt Nam và Canada.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Tọa đàm Doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Canada và tiếp đại diện một số doanh nghiệp, quỹ đầu tư hàng đầu Canada. Cảm nhận năng lượng tích cực của tinh thần hợp tác thông qua những ý kiến trao đổi và đề xuất mô hình hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, quan hệ kinh tế Việt Nam-Canada đã có một nền tảng tốt và hoàn toàn có thể chuyển sang một giai đoạn phát triển mới sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị. Đầu tư không chỉ là tăng số dự án, mà phải nâng chất lượng dự án, không chỉ đưa thêm vốn vào Việt Nam, mà đi cùng với vốn phải là công nghệ, phương thức quản trị, nhân lực chất lượng cao, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam và năng lực cạnh tranh mới.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung chuyển từ quan hệ thương mại mạnh sang quan hệ đầu tư mạnh hơn, trước hết bằng việc kết nối nguồn vốn dài hạn của Canada với các dự án chất lượng tại Việt Nam. Các quỹ, định chế tài chính và nhà đầu tư Canada không chỉ tham gia khi một dự án đã hoàn thành mọi khâu chuẩn bị mà có thể tham gia sớm hơn, cùng xây dựng các đề xuất dự án, xây dựng phương án vốn, cùng quản trị rủi ro và tạo ra giá trị dài hạn. Tại cuộc Tọa đàm Doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Canada, doanh nghiệp hai bên đã trao các biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực hàng không, góp phần hỗ trợ cho chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích, tầm nhìn và quyết tâm của hai nước cùng xây dựng mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất, trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương.