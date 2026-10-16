Khẳng định sức mạnh đoàn kết, tô thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia qua diễn tập chung về phòng thủ dân sự
Trên thực địa diễn tập phòng thủ dân sự, quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia phối hợp thực hành tình huống cứu người bằng trực thăng, xuồng máy và tìm kiếm nạn nhân trong công trình sập đổ. Huấn luyện viên và chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng cùng lực lượng cứu hộ các nước bạn xác định vị trí người mắc kẹt giữa đống đổ nát. Từ tìm kiếm, giải cứu, xử lý sự cố hóa chất đến cấp cứu người bị thương, các lực lượng chia sẻ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, bồi đắp tình đoàn kết vì sự an toàn của nhân dân.
Thanh Xuân (thực hiện)
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khang-dinh-suc-manh-doan-ket-to-tham-tinh-huu-nghi-viet-nam-lao-campuchia-qua-dien-tap-chung-ve-phong-thu-dan-su-post508761.html