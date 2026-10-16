Khẳng định sức mạnh đoàn kết, tô thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia qua diễn tập chung về phòng thủ dân sự

Tổ bay và nhân viên tìm kiếm cứu nạn đường không của Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp thực hành đưa người bị nạn lên trực thăng bằng tời cứu nạn trong tình huống ngập lụt. Ảnh: Dân Chủ

Các tổ cứu hộ đường thủy thực hành sử dụng xuồng tiếp cận, cứu người bị nạn trong tình huống ngập lụt. Ảnh: Thanh Xuân

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia thực hành phối hợp vận chuyển người bị nạn từ vùng ngập lụt đến trạm quân y dã chiến. Ảnh: Hoàng Vũ

Lực lượng cứu hộ thực hành sử dụng xe thang và dây cứu nạn để tiếp cận, giải cứu người mắc kẹt trong tình huống sập đổ công trình. Ảnh: Thư Trung

Huấn luyện viên và chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng phối hợp với lực lượng cứu hộ của Lào, Campuchia tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. Ảnh: Thư Trung

Huấn luyện viên Trường Trung cấp 24 Biên phòng dùng cờ báo hiệu vị trí chó nghiệp vụ phát hiện nguồn hơi để các lực lượng phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Quang Thanh

Lực lượng phòng hóa Quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia phối hợp đưa người bị nạn ra khỏi khu vực xảy ra sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Vũ

Thanh Xuân (thực hiện)