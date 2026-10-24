Khẳng định sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Lễ kỷ niệm Trường Đại học Đà Lạt (phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Đồng) 50 năm đổi mới và phát triển (1976 - 2026) sáng 24/10.

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Mai Minh Nhật, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt ôn lại truyền thống 50 năm đổi mới, phát triển với các chặng đường lịch sử của nhà trường. Qua năm thập kỷ, Đại học Đà Lạt luôn phát huy tinh thần “Thụ nhân”, coi trọng việc đào tạo con người, bồi dưỡng tri thức, nhân cách và trách nhiệm đối với cộng đồng. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Trường Đại học Đà Lạt xác định sứ mệnh tiếp tục là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ – Tây Nguyên. Tầm nhìn đến năm 2030, Trường đạt kiểm định cấp cơ sở theo tiêu chuẩn AUN-QA; đến năm 2035, đưa các lĩnh vực mũi nhọn như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, năng lượng nguyên tử và du lịch vươn lên nhóm hàng đầu châu Á.

Để hiện thực hóa khát vọng trên, Tiến sĩ Mai Minh Nhật cho biết nhà trường tiếp tục thực hiện 3 ưu tiên chiến lược trọng tâm. Đó là lấy chất lượng người học làm trung tâm và chuẩn mực học thuật làm nền tảng; phát triển nghiên cứu khoa học gắn liền với bản sắc, nhu cầu thực tiễn của tỉnh Lâm Đồng, vùng Duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên và của đất nước; xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng môi trường sư phạm văn minh, nhân văn, mọi thành viên đều được tôn trọng và được cống hiến hết mình.

Tiến sĩ Mai Minh Nhật, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, với không gian phát triển rộng lớn, trải dài từ cao nguyên, trung du đến duyên hải, cùng tiềm năng phong phú về rừng, biển, khoáng sản, đa dạng sinh học và bản sắc văn hóa, Lâm Đồng có điều kiện hình thành những động lực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế đó, tỉnh cần có tầm nhìn dài hạn, tư duy phát triển đột phá, đặc biệt là sự đồng hành của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và các cơ sở giáo dục đại học.

Mong muốn nhà trường tiếp tục kế thừa và phát huy giá trị truyền thống, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Trường Đại học Đà Lạt; thúc đẩy kết nối nhà trường với các sở, ban, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường phối hợp đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách theo yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, nhà trường cần quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực đối với các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chế biến, năng lượng, du lịch chất lượng cao, logistics, quản trị hiện đại… đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong bối cảnh mới.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Trung Kiên tặng bằng khen cho tập thể Trường Đại học Đà Lạt tại lễ kỷ niệm.

Dấu mốc 50 năm của Trường Đại học Đà Lạt gắn liền với Quyết định số 426/TTg ngày 27/10/1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường trên cơ sở kế thừa Viện Đại học Đà Lạt. Trải qua 50 năm đổi mới và phát triển, Trường đã trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, với 41 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy, 14 ngành trình độ thạc sĩ, 7 ngành trình độ tiến sĩ. Đến nay, Trường có 21 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng, trong đó có 8 chương trình theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 13 chương trình theo tiêu chuẩn AUN- QA. Theo Quyết định số 671/QĐ-TTg ngày 26/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Đà Lạt sẽ được đầu tư phát triển thành một trong hai trung tâm đào tạo chất lượng cao của khu vực Tây Nguyên.

Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Trường Đại học Đà Lạt. UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho 10 tập thể, 19 cá nhân của nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu.