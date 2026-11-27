Dấu ấn thứ 12 của Việt Nam

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết, từ khi được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới năm 2003, mở rộng năm 2015, trở thành một phần của Di sản thế giới liên biên giới Phong Nha-Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô năm 2025, đến việc được công nhận là Khu DTSQTG thứ 12 của Việt Nam, Phong Nha-Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế, đưa nơi đây trở thành khu vực hội tụ nhiều danh hiệu quốc tế.

“Mỗi sự ghi nhận của UNESCO là một niềm vinh dự, nhưng đồng thời cũng là một lời nhắc nhở về trách nhiệm. Bởi giá trị đích thực của một danh hiệu quốc tế không chỉ nằm ở sự ghi nhận, mà còn ở những gì chúng ta làm được để bảo vệ, gìn giữ và trao truyền những giá trị ấy cho thế hệ mai sau…”, ông Phạm Hồng Thái cho hay.

Phong Nha-Kẻ Bàng, Khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 12 của Việt Nam - Ảnh: VQG PN-KB

Khu DTSQTG Phong Nha-Kẻ Bàng có tổng diện tích 515.830ha, dân số 159.325 người. Trong đó, vùng lõi là toàn bộ diện tích VQG Phong Nha-Kẻ Bàng (123.326ha). Vùng đệm là toàn bộ diện tích vùng đệm của VQG Phong Nha-Kẻ Bàng (220.055ha), thuộc địa phận của 7 xã. Vùng chuyển tiếp có diện tích 172.449ha, thuộc địa phận của 10 xã…

Trong năm 2026, Khu DTSQTG Phong Nha-Kẻ Bàng đã triển khai thực hiện một số hoạt động nổi bật, như: Tham gia kỳ họp MAB-ICC 38; chuẩn bị các điều kiện cho lễ đón nhận danh hiệu; thành lập Ban Quản lý Khu DTSQTG Phong Nha-Kẻ Bàng; tham mưu phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết mạng lưới các khu DTSQTG của Việt Nam…

Khu DTSQTG Phong Nha-Kẻ Bàng vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, như: Ban Quản lý đang trong quá trình thành lập còn thiếu kinh nghiệm trong việc thực hiện cơ chế phối hợp, điều phối liên ngành và phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hiện tại, Ban Quản lý VQG Phong Nha-Kẻ Bàng đã xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cho ý kiến về kế hoạch quản lý di sản thế giới và quy chế bảo vệ di sản thế giới theo quy định hiện hành, tuy nhiên, việc tiếp tục xây dựng quy chế quản lý, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường Khu DTSQTG Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ có những chồng chéo hoặc không phù hợp với thực tiễn cho một khu đa danh hiệu quốc tế. Đồng thời các nguồn lực, nhất là nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động quản lý, bảo tồn, nghiên cứu khoa học, truyền thông và phát triển sinh kế bền vững cho khu DTSQTG vẫn còn khó khăn…

Biến danh hiệu thành động lực phát triển

Tại hội nghị tổng kết mạng lưới các khu DTSQTG của Việt Nam năm 2026 tổ chức ở xã Phong Nha, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh Quảng Trị định hướng phát triển Phong Nha-Kẻ Bàng trở thành Khu du lịch quốc gia theo hướng xanh, có trách nhiệm và bền vững; nghiên cứu lộ trình đề cử Công viên địa chất toàn cầu UNESCO trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết; đồng thời từng bước xây dựng mô hình quản trị tích hợp, hài hòa giữa bảo tồn di sản, bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng…

Bởi vậy, tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tư vấn và hỗ trợ của UNESCO, Ủy ban Quốc gia MAB Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học và đối tác quốc tế; đặc biệt trong nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực quản trị, giám sát đa dạng sinh học, quản lý du lịch theo sức chịu tải và phát triển sinh kế bền vững. Đồng thời, sẵn sàng tăng cường hợp tác với các cơ quan, địa phương của nước bạn Lào trong bảo tồn thiên nhiên liên biên giới, nhất là không gian sinh thái Phong Nha-Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô; chủ động kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia các sáng kiến chung của mạng lưới các khu DTSQ trong nước và quốc tế…

Theo kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2027 của Khu DTSQTG Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ tập trung vào các hoạt động: Tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Khu DTSQTG tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia-Quảng Trị 2027; ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Quản lý sau khi có quyết định thành lập; xây dựng quy chế quản lý, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường Khu DTSQTG tuân theo các quy định pháp luật của Việt Nam với sự tham vấn, hỗ trợ kỹ thuật từ Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Ủy ban Quốc gia MAB Việt Nam, trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành và thực thi; xây dựng kế hoạch hoạt động của Khu DTSQTG.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết, để thực hiện tốt kế hoạch hoạt động trong năm 2027, Ủy ban Quốc gia UNESCO, Ủy ban Quốc gia MAB Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu khoa học và xây dựng các cơ chế phối hợp, điều phối phù hợp giữa các khu DTSQTG tại Việt Nam; hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện mô hình quản trị tích hợp cho khu đa danh hiệu quốc tế Phong Nha-Kẻ Bàng; hỗ trợ kết nối với các khu DTSQ trong khu vực và thế giới, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu và đối tác phát triển để triển khai các chương trình hợp tác về bảo tồn, nghiên cứu khoa học và phát triển bền vững.

Đồng thời, hướng dẫn chuyên môn, xây dựng quy chế quản lý, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường, cơ chế giám sát và đánh giá; tổ chức các chương trình tập huấn, khảo sát, học tập kinh nghiệm tại các khu DTSQTG hoạt động hiệu quả. Kết nối các chương trình, dự án tài trợ; lồng ghép nguồn vốn từ ngân sách, các chương trình mục tiêu và nguồn lực hợp pháp khác phục vụ công tác bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái và phát triển sinh kế bền vững…