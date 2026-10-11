Khẳng định năng lực lưỡng dụng, mở rộng hội nhập quốc tế của công nghiệp an ninh

Sự kiện không chỉ quy tụ hàng loạt “ông lớn” công nghệ toàn cầu, các hãng công nghệ nổi tiếng đến từ Anh, Áo, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thuỵ Điển, Trung Quốc…mà còn ghi nhận dấu ấn đậm nét của Cục Công nghiệp an ninh trong vai trò cố vấn chuyên môn, đơn vị đồng hành và trực tiếp chủ trì các hoạt động hội nghị khoa học tầm cỡ quốc tế.

Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh và các đại biểu cắt băng khai mạc VRT&CON’ 2026.

Gian trưng bày quy mô với hàng chục sản phẩm công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp Công an không chỉ khẳng định tiềm lực khoa học - công nghệ của lực lượng CAND, mà còn minh chứng rõ nét cho năng lực công nghiệp lưỡng dụng của công nghiệp an ninh, góp phần phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia.

Khẳng định năng lực công nghiệp lưỡng dụng của lực lượng CAND

Tiếp nối thành công của kỳ triển lãm đầu tiên diễn ra vào tháng 11/2025, VRT&CON’ 2026 năm nay được tổ chức với quy mô bứt phá, mở rộng gấp gần 2 lần so với năm ngoái, với gần 300 gian hàng trưng bày.

Sự kiện VRT&CON’ 2026 thu hút hàng loạt tập đoàn công nghệ đường sắt nổi tiếng thế giới đến từ Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc... Có thể kể đến Herrenknecht AG (Đức) với công nghệ máy đào hầm TBM; Hodapp GmbH & Co. KG (Đức) với hệ thống cửa kỹ thuật, cửa thoát hiểm chống cháy; Thales (Pháp) giới thiệu các giải pháp tín hiệu thông minh và điều hành tiên tiến; cùng Funkwerk Systems GmbH, DEUTA-WERKE GmbH, FOGTEC Brandschutz (Đức), Korea Flame Proof Technology (Hàn Quốc)…

Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại triển lãm VRT&CON’ 2026.

Các tập đoàn hàng đầu thế giới này đã mang đến nhiều sản phẩm, các giải pháp tiên tiến, trưng bày tập trung vào 5 nhóm công nghệ cốt lõi: công nghệ xây dựng hạ tầng; quản lý và tối ưu hóa vận hành; hệ thống thông tin, tín hiệu, bảo đảm an toàn; công nghệ phương tiện đường sắt; cùng quản lý nhà ga, khu depot tích hợp đô thị thông minh (tức mô hình phát triển hạ tầng kết hợp giữa khu vực kỹ thuật, bảo dưỡng phương tiện đường sắt đô thị và tổ hợp đô thị hiện đại gắn kết với giao thông công cộng).

Một số sản phẩm lưỡng dụng được Cục Công nghiệp an ninh trưng bày giới thiệu tại triển lãm.

Tham gia VRT&CON’ 2026 với chủ đề “Kết nối Công nghệ - Mở rộng hợp tác”, Cục Công nghiệp an ninh đã khẳng định thế mạnh vượt trội thông qua gian hàng trưng bày trên diện tích 108,2 m². Các doanh nghiệp trực thuộc Cục bao gồm: Công ty TNHH MTV Thanh Bình - BCA ( Công ty Thanh Bình), Công ty TNHH MTV BCA-Thăng Long ( Công ty Thăng Long), Công ty TNHH MTV 19-5 Bộ Công an (Công ty 19-5) và Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Công ty Nam Triệu) đã giới thiệu hệ sinh thái với hàng chục sản phẩm công nghệ lưỡng dụng hiện đại, có khả năng ứng dụng thực tiễn dân dụng cao.

Công ty Thanh Bình trưng bày một hệ sinh thái sản phẩm về giám sát, kiểm soát và đảm bảo an ninh, PCCC, cứu nạn cứu hộ,... cho ngành đường sắt. Trong đó có hệ thống báo cháy LoRa FIRE-AI, tủ trung tâm, nút ấn báo cháy, đèn còi, đầu báo khói - nhiệt, thiết bị truyền tin báo cháy, bộ cứu sinh thoát hiểm, chăn và vật liệu chống cháy, mặt nạ thoát hiểm cùng nhiều loại bình chữa cháy. Đây là nhóm sản phẩm có thể ứng dụng trực tiếp tại nhà ga, ga ngầm, toa tàu, depot, trung tâm điều hành, hầm đường sắt và các khu vực kỹ thuật, phục vụ phát hiện cháy sớm, cảnh báo, chữa cháy tại chỗ và tổ chức thoát nạn.

Bên cạnh đó, Thanh Bình còn có các sản phẩm máy dò kim loại cầm tay, thiết bị báo vùng cấm, hệ thống số hóa vân tay sinh trắc học E-Finger, hệ thống ghi hình và giám sát tuần tra thông minh E-Patrol, hệ thống định vị - giám sát E-Trace, hệ thống quản lý camera tập trung EVMS, AI Box xử lý hình ảnh, thiết bị xác minh CCCD/hộ chiếu điện tử và nhận diện khuôn mặt. Các sản phẩm này có thể được giới thiệu theo hướng phục vụ kiểm soát ra vào nhà ga và depot; bảo vệ khu vực hạn chế; giám sát hành lang đường sắt; quản lý camera tập trung; phát hiện bất thường và hỗ trợ tuần tra an ninh đường sắt.

Sự kiện tạo cơ hội để Cục Công nghiệp an ninh và các doanh nghiệp Công an chia sẻ kinh nghiệm, xúc tiến hợp tác với nhiều đối tác, tập đoàn công nghệ lớn.

Công ty Thăng Long trưng bày các thiết bị và giải pháp chuyên sâu về thông tin liên lạc, kiểm soát an ninh và bảo vệ mục tiêu; hệ thống bộ đàm DMR Tier 3 sử dụng công nghệ vô tuyến số trunking có thể phục vụ liên lạc giữa các lực lượng điều độ, vận hành, kỹ thuật, bảo trì, bảo vệ, PCCC và cứu hộ trong một mạng lưới đường sắt có phạm vi rộng và nhiều đầu mối hoạt động; các sản phẩm cổng từ phát hiện kim loại và thiết bị điện tử, mặt nạ phòng độc, thiết bị phát hiện phương tiện nghe lén, camera ngụy trang, thiết bị soi gầm xe cơ động và robot trinh sát có thể ứng dụng tại nhà ga, depot, trung tâm điều hành và các khu vực hạ tầng trọng yếu; cổng từ hỗ trợ kiểm soát người ra vào; thiết bị kiểm tra gầm xe cơ động và robot trinh sát truyền hình ảnh từ các khu vực nguy hiểm, hầm ngầm trước khi lực lượng chức năng tiếp cận…

Các đại biểu tham quan khu giới thiệu các sản phẩm PCCC do các doanh nghiệp Công an sản xuất.

Công ty 19/5 trưng bày các sản phẩm may mặc, trang phục công tác, giày, áo mưa và đồ bảo hộ chuyên dụng. Doanh nghiệp này hiện đã nhận các đơn hàng cung cấp trang phục cho lực lượng nhân viên đường sắt trên cao, khẳng định năng lực tham gia chuỗi cung ứng vật tư, trang thiết bị cá nhân cho ngành giao thông vận tải.

Công ty Nam Triệu trưng bày 2 mô hình ca nô tuần tra, kiểm soát, thể hiện năng lực thiết kế, chế tạo cơ khí và tích hợp hệ thống. Việc giới thiệu các phương tiện tuần tra đường thủy tại triển lãm công nghệ đường sắt minh chứng cho khả năng hợp tác, chuyển giao công nghệ chế tạo phương tiện giữa các lĩnh vực giao thông.

Nâng cao vị thế, mở ra cơ hội hợp tác quốc tế của công nghiệp an ninh

Theo Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh, việc chủ động đồng hành và trực tiếp chủ trì các hoạt động hội nghị khoa học tầm cỡ quốc tế và tham gia trưng bày tại VRT&CON’ 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Cục Công nghiệp an ninh và các đơn vị trực thuộc. Đây không chỉ là dịp giới thiệu thành tựu nghiên cứu, sản xuất, khẳng định tiềm lực khoa học công nghệ của lực lượng CAND, mà còn là môi trường để Cục Công nghiệp an ninh và các doanh nghiệp CAND tiếp cận, trao đổi kinh nghiệm với các đối tác, doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Các đại biểu tham dự tọa đàm “Công nghệ đóng tàu hiện đại - xu hướng, giải pháp và cơ hội hợp tác” do Cục Công nghiệp an ninh chủ trì.

Thông qua VRT&CON’ 2026, Cục Công nghiệp an ninh đã làm nổi bật năng lực công nghiệp lưỡng dụng, cũng như khả năng ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật chế tạo phương tiện, hệ thống an ninh giám sát, thông tin tín hiệu, phòng cháy chữa cháy vào giao thông vận tải và phát triển hạ tầng quốc gia, các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu xã hội thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi sản phẩm chuyên ngành CAND.

Đặc biệt, một trong những điểm nhấn quan trọng của Cục Công nghiệp an ninh tại VRT&CON’ 2026 là việc Cục đã phối hợp với HTECH (Innovation Stage) trực tiếp chủ trì buổi tọa đàm 5 với chủ đề “Công nghệ đóng tàu hiện đại - xu hướng, giải pháp và cơ hội hợp tác”.

Thiếu tướng Phạm Văn Hiệu và các đại biểu tại Tọa đàm 5 với chủ đề “Công nghệ đóng tàu hiện đại - xu hướng, giải pháp và cơ hội hợp tác”.

Chia sẻ về tọa đàm, Thiếu tướng Phạm Văn Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh khẳng định: “Đây là một trong những bước đi cụ thể của Cục Công nghiệp an ninh nhằm khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Buổi tọa đàm thu hút sự tham gia rất đông các chuyên gia, nhà khoa học, các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước, quốc tế”.

Thông qua tọa đàm, các bên đã nhận diện yêu cầu, chia sẻ giải pháp kỹ thuật, mở ra cơ hội hợp tác chuyển giao công nghệ chế tạo giữa giao thông đường thủy và đường sắt. Qua tọa đàm đã khẳng định được vai trò nòng cốt, tính chủ động và uy tín chuyên môn của Công nghiệp an ninh trong việc hội nhập, hợp tác quốc tế.

Sự thành công của VRT&CON’ 2026 cùng sự tham gia chủ động, toàn diện của Cục Công nghiệp an ninh đã khẳng định vai trò cầu nối quan trọng giữa nhu cầu an toàn của các dự án hạ tầng quốc gia với năng lực sản xuất của công nghiệp an ninh. Đồng thời, một lần nữa khẳng định bước tiến vững chắc của Cục Công nghiệp an ninh trong việc chủ động kết nối công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, sẵn sàng đóng góp năng lực sản xuất và giải pháp kỹ thuật hiệu quả cho các dự án hạ tầng trọng điểm trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.