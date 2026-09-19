Khẳng định London đang duy trì 'lập trường đối đầu', Nga triệu quan chức ngoại giao Anh

Tháng 6/2026, chính phủ Anh thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine 150.000 UAV và hơn 350 tên lửa phòng không, hệ thống radar theo gói viện trợ quân sự mới trị giá 1 tỷ USD. (Nguồn: GOV.UK)

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết đã trao công hàm cho Đại biện lâm thời Danae Dholakia, trong đó bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc London tiếp tục leo thang cung cấp thiết bị bay không người lái (UAV) và các loại vũ khí khác cho Kiev.

Theo thông cáo từ Bộ này, lập trường mang tính đối đầu cao độ của Anh trong vấn đề Ukraine rõ ràng nhằm kéo dài và làm leo thang xung đột. Phía Nga bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đáp trả cần thiết trong việc thực thi quyền tự vệ của mình.

Trong tháng này, Anh đã cam kết cung cấp 100 triệu Bảng (135 triệu USD) nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine mùa Đông này, bao gồm cả việc cung cấp tên lửa Patriot.

Trước đó, vào tháng 6, tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO và nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) tại Brussels (Bỉ), chính phủ Anh thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine 150.000 UAV và hơn 350 tên lửa phòng không, hệ thống radar theo gói viện trợ quân sự mới trị giá 1 tỷ USD.

Tiền để mua số vũ khí trên được lấy từ khoản vay Tăng tốc doanh thu đặc biệt (ERA) trị giá 3 tỷ USD của Anh dành cho Ukraine, được bảo đảm bằng tiền thu từ tài sản bị đóng băng của Nga.

Gói viện trợ bao gồm UAV do Ukraine sản xuất, dự kiến ​​giao hàng vào cuối năm 2026, cũng như tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) và hệ thống radar mặt đất nhằm tăng cường khả năng phòng không của Ukraine trước các cuộc tấn công liên tiếp bằng tên lửa và UAV của Nga.

(theo AFP)