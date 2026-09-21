Khẳng định là đơn vị in ấn hàng đầu khu vực trung du miền núi phía Bắc

Công ty cổ phần In Sơn La nhận Bức trướng của UBND tỉnh, nhân Kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty, năm 2016.Ảnh: PV

Cách đây tròn 7 thập kỷ, năm 1956, chỉ hai năm sau Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, toàn thể nhân dân thuộc hơn 20 dân tộc anh em tại 16 Châu phía Tây Bắc tưng bừng phấn khởi bắt tay vào xây dựng chế độ mới Xã hội Chủ nghĩa và củng cố bộ máy hành chính của Khu tự trị Thái - Mèo. Trước yêu cầu cấp thiết về công tác tuyên truyền, báo chí và quản lý hành chính, cơ sở in thuộc Sở Tuyên truyền Văn nghệ đã chính thức được tách ra thành một đơn vị độc lập, tự hạch toán với tên gọi Xưởng in Tây Bắc vào ngày 1/10/1956 theo Quyết định của Ủy ban Hành chính Khu Tây Bắc.

Những ngày đầu thành lập, trang thiết bị của Xưởng in thiếu thốn và thô sơ, chủ yếu dựa vào sự chi viện tận tình từ Trung ương. Cục Xuất bản, Nhà in Quốc gia Trung ương và Nhà in Tiến Bộ đã hỗ trợ xưởng những chiếc máy in Pedalette 8 trang, máy Victoria 4 trang, máy Marinoni 32 trang, dao xén giấy cùng vài tấn chữ chì. Một trong những dấu ấn đặc biệt của Xưởng in Tây Bắc giai đoạn này là việc phục vụ công tác tuyên truyền bằng hai ngôn ngữ Việt - Thái. Để in được báo và sách tiếng Thái, cán bộ của xưởng đã tự tay viết mẫu chữ Thái rồi gửi nhờ Nhà in Tiến Bộ đúc thành 2 tấn chữ chì đủ các cỡ tít và chữ thân bài.

Công ty CP In Sơn La họp giao ban định kỳ.

Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, Xưởng in Tây Bắc xuất bản thành công Báo Tây Bắc, Báo Chiến sỹ Tây Bắc (nay là Báo Quân khu 2), các bộ tranh màu trang phục dân tộc, tranh Tết... Đặc biệt, Xưởng đã vinh dự được giao nhiệm vụ in bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người lên thăm Khu tự trị Tây Bắc năm 1959 và tác phẩm “Hòn ngọc Tây Bắc” của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Năm 1963, phục vụ nhiệm vụ chính trị riêng của từng địa phương, Xưởng in Tây Bắc được chia tách thành 3 xưởng in thuộc Ty Văn hóa của 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu và Nghĩa Lộ. Xưởng in Sơn La chính thức hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Ty Văn hóa Sơn La.

Ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty.

Khi chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ mở rộng ra miền Bắc, Xưởng in Sơn La bước vào thời kỳ thử thách cam go nhất. Từ năm 1965 đến năm 1972, xưởng phải di chuyển địa điểm sơ tán trên 10 lần qua các vùng Chiềng An, Nậm Pàn, Noong Lay, Chiềng Khoang, Chiềng Pấc... Dù trong hoàn cảnh bom rơi đạn nã, dòng chảy thông tin chưa bao giờ ngừng nghỉ. Lực lượng tự vệ của xưởng không chỉ vững vàng tay búa, tay kìm để sản xuất, mà còn chắc tay súng, trực tiếp tham gia chiến đấu và góp công bắn rơi 1 máy bay Mỹ trên bầu trời Sơn La. Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất. Tháng 10/1975, Xưởng in khu Tây Bắc sáp nhập với bộ phận in báo tỉnh Sơn La, đổi tên thành Nhà in Sơn La, chuẩn bị hành trang bước vào giai đoạn tái thiết đất nước.

Bước vào giai đoạn đầu khi đất nước bước vào công cuộc Đổi mới toàn diện, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp để chuyển sang nền kinh tế thị trường, Nhà in Sơn La đối mặt với vô vàn khó khăn, khi hệ thống máy móc lúc này đã sử dụng trên 20 năm, hư hỏng và lạc hậu; công nghệ in Typo bằng chữ chì chậm chạp, độc hại, không thể cạnh tranh; vốn sản xuất kinh doanh thiếu hụt nghiêm trọng, việc làm không đủ khiến lực lượng lao động sụt giảm từ 120 người xuống còn 60 người.

Dây chuyền công nghệ in của Công ty cổ phần In Sơn La.

Đứng trước nguy cơ giải thể, tập thể Chi bộ và Ban Giám đốc Nhà in Sơn La đã chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, bám máy, bám xưởng, duy trì hoạt động. Bước sang giai đoạn 1990 - 1992 đánh dấu bước ngoặt đầu tiên khi đơn vị được Nhà nước đầu tư một số máy in Offset loại nhỏ cùng hệ thống vi tính chế bản. Năm 1993, Xí nghiệp in Sơn La chính thức được tái lập doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định 388/HĐBT và sắp xếp lại theo Quyết định số 49/QĐ-DNNN của UBND tỉnh Sơn La.

Nhờ sự bứt phá công nghệ này, Xí nghiệp in Sơn La không chỉ đáp ứng tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, còn vươn ra thị trường rộng lớn hơn, liên tục trúng thầu in ấn lượng lớn sách giáo khoa cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đơn vị đã trở thành một “mô hình mẫu” về đầu tư hiệu quả. Kết quả nổi bật, giai đoạn 1986-2004: Vốn sản xuất kinh doanh tăng 90,9 lần, doanh thu tăng 78,6 lần, thu nhập bình quân tăng 32 lần, nộp ngân sách Nhà nước tăng 65 lần.

Hệ thống máy in cuộn tốc độ cao phục vụ in sách giáo khoa.

Khẳng định vị thế lá cờ đầu, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, năm 2004, đơn vị đã chuyển đổi thành công sang mô hình Công ty cổ phần theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP. Đến cuối năm 2009, khi Nhà nước thoái toàn bộ vốn, doanh nghiệp chính thức hoạt động theo mô hình 100% vốn cổ đông với tên gọi Công ty cổ phần In Sơn La.

Việc chuyển đổi mô hình sở hữu, tạo ra động lực mới, giúp công ty chủ động, linh hoạt hơn trên thương trường. Bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, Công ty cổ phần In Sơn La tiếp tục đầu tư hàng loạt trang thiết bị công nghệ đỉnh cao: máy in Offset cuộn, máy in tờ rời khổ lớn 4/4, 5/0, thiết bị ghi bản CTP trực tiếp và dây chuyền làm sách tự động liên hoàn.

Cán bộ, công nhân Công ty cổ phần In Sơn La vận hành hệ thống máy in offset 5 màu.

Đến nay, năng lực sản xuất của công ty đạt từ 2,5 đến 4,5 tỷ trang in/năm. Công ty không chỉ đảm bảo in chính xác, kịp thời Báo Đảng Sơn La phát hành hàng ngày mà còn xuất sắc hoàn thành các hợp đồng in ấn phẩm cao cấp như sách giáo khoa, lịch tờ, lịch bloc, sách bìa cứng, tem nhãn hàng hóa, tài liệu tuyên truyền cho các bộ, ngành Trung ương và các đối tác lớn.

Đến nay, vốn sản xuất kinh doanh so với năm 2016 tăng 2,4 lần; doanh thu tăng 2,9 lần; sản lượng trang in tăng 4,5 lần; thu nhập bình quân người lao động tăng 8,1 lần; nộp ngân sách Nhà nước, tăng 3,5 lần.

Công nhân Công ty cổ phần In Sơn La vận hành máy ghi bản kẽm CTP.

Không chỉ chú trọng đến chỉ số tăng trưởng kinh tế, Công ty cổ phần In Sơn La còn là điểm sáng về chăm lo đời sống cho người lao động và thực hiện trách nhiệm xã hội. Hiện nay, công ty duy trì lực lượng trên 60 lao động, trong đó phụ nữ chiếm 60%, lao động là người dân tộc thiểu số chiếm 25%. Trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự không ngừng được nâng cao với 13,3% trình độ đại học và 75% đạt trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật lành nghề.

Tất cả người lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hưởng chế độ ăn ca, độc hại, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và được tham gia các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm hàng năm. Bên cạnh đó, công ty tích cực trong các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai và tham gia đỡ đầu các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Công nhân Công ty cổ phần In Sơn La hoàn thiện in lịch Block.

Những cống hiến bền bỉ qua 7 thập kỷ của các thế hệ cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần In Sơn La đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: 2 Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể (năm 1963 và 2002) và 1 Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân; 73 Huân, Huy chương chống Mỹ cứu nước các hạng cho các cá nhân; 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 1996, 2002); 10 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 90 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp các ngành; 1 Chiến sĩ thi đua toàn quốc cùng hàng trăm Bằng khen, Giấy khen các cấp...

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần In Sơn La tiếp tục đầu tư công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường; đồng thời, giữ vững chất lượng, uy tín của thương hiệu In Sơn La. Đặc biệt, Công ty tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh; giữ vững danh hiệu “lá cờ đầu” của ngành in vùng Tây Bắc, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới và thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trên quê hương Sơn La.