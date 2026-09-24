Khẳng định đối ngoại Việt Nam tại Diễn đàn đa phương lớn nhất hành tinh

Hướng tới trật tự quốc tế công bằng, nhân văn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Diễn ra trong bối cảnh cục diện thế giới tiếp tục biến động sâu sắc, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 mang chủ đề "Khôi phục lòng tin, định hướng chuyển đổi: Một Liên hợp quốc hành động hiệu quả vì tất cả mọi người". Chủ đề này nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc khôi phục niềm tin vào Liên hợp quốc, vào chủ nghĩa đa phương, cũng như năng lực của các quốc gia trong việc duy trì đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế để cùng giải quyết các thách thức chung.

Thông điệp quan trọng nhất mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới Phiên thảo luận cấp cao là lời kêu gọi các quốc gia không chỉ củng cố niềm tin trong bối cảnh hiện nay, mà còn cùng nhau tăng cường đối thoại, hóa giải khác biệt và thống nhất hành động vì một trật tự thế giới công bằng, nhân văn, hòa bình và hợp tác.

Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ 4 định hướng lớn, gồm: Khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững; chủ động định hình quản trị công nghệ để tiến bộ khoa học phục vụ con người và sự phát triển chung; củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm, không thể thay thế của Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, tự chủ đồng nghĩa với việc chủ động thích ứng và hợp tác bình đẳng với thế giới. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Việt Nam sẽ tiếp tục bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp, đồng thời tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình. Bên cạnh đó, Việt Nam đang cùng các nước thành viên xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, đồng thời tích cực chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2027, đóng góp tích cực cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam đề cao đối thoại và hợp tác nhằm bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu, sẵn sàng cùng các đối tác mở rộng hợp tác vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển. Là một thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm, Việt Nam sẽ kiên trì cùng các nước củng cố vai trò của Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến các cam kết thành lợi ích thiết thực cho người dân, hướng tới một thế giới hòa bình, công bằng và tốt đẹp hơn.

Đánh giá về thông điệp của Lãnh đạo Việt Nam, Tiến sĩ David Ho - nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc khoa học Công ty HeMemics Biotechnologies Inc., bang Maryland (Hoa Kỳ) - nhận định những đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh rất chính xác cục diện công nghệ toàn cầu hiện nay. Đặc biệt, quan điểm của Việt Nam về việc xây dựng khuôn khổ quản trị công nghệ bao trùm, an toàn, minh bạch, bảo đảm "chủ quyền số" và "tự chủ phát triển" là một tầm nhìn vô cùng chiến lược.

Bên cạnh Phiên thảo luận chung cấp cao còn có nhiều sự kiện quan trọng về quyền phát triển, biến đổi khí hậu, ứng phó nước biển dâng, phòng chống đại dịch và giải trừ vũ khí hạt nhân. Đây là những diễn đàn thiết thực giúp các nước thành viên thảo luận, định hình các ưu tiên hợp tác và tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hiệu quả và bền vững

Chủ tịch Hội đồng quản trị Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Mỹ) Henry Fernandez trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huy chương của FPA. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp gỡ, làm việc với nhóm Hạ nghị sĩ, Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại; tiếp các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và định chế tài chính hàng đầu tại Hoa Kỳ; gặp gỡ giới trí thức, chuyên gia người Việt, bạn bè Hoa Kỳ, tiếp xúc với lãnh đạo các nước…

Tại cuộc gặp đại diện trí thức kiều bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc lắng nghe ý kiến của trí thức Việt Nam ở nước ngoài đã trở thành hoạt động thường xuyên của Đảng và Nhà nước. Tinh thần làm việc nghiêm túc, thực chất và hiệu quả sẽ là cầu nối bền vững để các chuyên gia, trí thức tiếp tục cống hiến cho quê hương.

Bày tỏ tự hào trước những thành tựu của đất nước, Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Chủ tịch Hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, đã đề xuất nhiều giải pháp phát huy nguồn lực kiều bào, như: xây dựng cơ chế kết nối chuyên gia toàn cầu, chuyển mạnh từ "mời về nước" sang "mời cùng giải quyết bài toán cụ thể", đơn giản hóa thủ tục hành chính và hỗ trợ phát triển các mạng lưới tri thức Việt Nam tại nước ngoài.

Gặp gỡ cộng đồng người Việt và tham dự chương trình nghệ thuật "Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn kiều bào tại Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp vào khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng thông qua các hoạt động cụ thể: kết nối doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới trí thức, thúc đẩy giao lưu giáo dục, văn hóa, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Gặp gỡ những người bạn Hoa Kỳ gắn bó với Việt Nam cũng là một nét đẹp thể hiện truyền thống tri ân sâu sắc của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với các cá nhân, tổ chức đã kiên trì hỗ trợ Việt Nam hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy quan hệ song phương. Anh Bradley Ross Seltzer, đại diện thế hệ thứ ba thân nhân lính Hoa Kỳ tử trận thuộc tổ chức "Dự án Hai phía" - 2SP, chia sẻ rằng chuyến đi Việt Nam vào tháng 12/2025 đã giúp anh chuyển hóa những ký ức đau thương thành sự thấu hiểu và cảm phục sâu sắc đối với đất nước, con người Việt Nam, qua đó quyết tâm trở thành cầu nối gắn kết thế hệ trẻ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ về chặng đường hơn 80 năm độc lập, 40 năm Đổi mới và mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: Việt Nam tiếp tục kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Những biến động của thời đại đòi hỏi hai nước phải nhìn xa hơn, đóng góp thiết thực hơn vào mục tiêu phát triển, an ninh và thịnh vượng của mỗi bên.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất và bền vững.

Từ vị thế một quốc gia tham gia vào Liên hợp quốc, Việt Nam đã khẳng định vai trò của một bên chủ động khởi xướng và định hình các chuẩn mực quốc tế. Việc chủ động, tích cực tham gia Liên hợp quốc đã giúp Việt Nam làm sâu sắc quan hệ đối ngoại song phương và đa phương, đồng thời tranh thủ tri thức, cùng nguồn lực toàn cầu cho các ưu tiên phát triển bền vững đến năm 2030.

Bên cạnh việc đảm nhiệm tốt nhiều trọng trách và vị trí quan trọng, Việt Nam đã đi đầu thực hiện các mục tiêu phát triển với nhiều sáng kiến đột phá (như "Thống nhất hành động - Một Liên hợp quốc"); tham gia tích cực vào các hoạt động giữ gìn hòa bình, cứu trợ nhân đạo, bảo vệ quyền con người, đồng thời từng bước chủ động tham gia sâu hơn vào việc định hình luật lệ và chương trình nghị sự của Liên hợp quốc. Minh chứng là trong năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT); đồng thời khởi xướng thành công Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc lấy giai đoạn 2027–2036 là "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững" với 103 quốc gia đồng bảo trợ. Những đóng góp đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Nhắc lại kỷ niệm thời trẻ tham gia phản đối chiến tranh ở Việt Nam, Tổng Thư ký António Guterres bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu sau 40 năm Đổi mới, đồng thời khẳng định Việt Nam đã trở thành trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương với mối quan hệ hợp tác đặc biệt và khác biệt. Đánh giá cao sự tham gia tích cực và tiên phong của Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh - chính trị, phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng công bằng, Tổng Thư ký António Guterres mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi của thế giới, đóng góp cho các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo.

Thành công của chuyến công tác không chỉ khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mà còn trực tiếp tranh thủ các nguồn lực chiến lược về công nghệ, vốn và tri thức, phục vụ đắc lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.