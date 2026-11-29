Năm học vừa qua, nhà trường có 24 lớp với 906 học sinh. Trong điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập thể cán bộ, giáo viên đã chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động và khả năng tự học của học sinh. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh được quan tâm thực hiện phù hợp từng nhóm đối tượng.

Giáo viên Trường THCS Đội Cấn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Dấu ấn nổi bật là kết quả tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh. Cả 53 học sinh tham gia đều đoạt giải, gồm 9 giải Nhất, 31 giải Nhì, 11 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của học sinh, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của nhà trường đối với công tác giáo dục mũi nhọn. Ở các sân chơi học thuật khác, học sinh tiếp tục đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tại các cuộc thi cấp xã, cấp trường, các em giành nhiều giải thưởng ở những môn học và lĩnh vực khác nhau. Những kết quả đó góp phần tạo động lực thi đua trong học tập, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc phát hiện, bồi dưỡng năng lực và khơi dậy niềm say mê khám phá tri thức cho học sinh.

Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì. Tỷ lệ học sinh học tập mức Tốt đạt 90,62%, mức Khá đạt 9,27%; 100% học sinh được đánh giá rèn luyện mức Tốt. Đặc biệt, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 tiếp tục là điểm nhấn. Học sinh của trường đỗ nguyện vọng vào các trường THPT trên địa bàn đạt tỷ lệ 100%, điểm trung bình đạt 8,39, xếp thứ 2 trong tổng số 627 trường. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, em Nguyễn Hồng Quân, học sinh lớp 9E, đạt thành tích thủ khoa trong nhóm các trường THPT không chuyên của tỉnh. Đáng chú ý, có 74 học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên của Phú Thọ và Hà Nội. Trong đó, em Vũ Ngọc Tuyết Nhi, lớp 9D là thủ khoa chuyên Văn; em Đặng Quang Khanh, lớp 9E là thủ khoa chuyên Tin. Với kết quả này, nhà trường đứng thứ 2 toàn tỉnh về số lượng học sinh đỗ trường chuyên.

Những thành tích trên là kết quả của quá trình xây dựng nền nếp, nâng cao chất lượng chuyên môn và phát huy vai trò của mỗi giáo viên. Từ việc xây dựng kế hoạch giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá đến tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp mỗi học sinh phát triển theo năng lực và sở trường.

Một trong những điểm đáng chú ý trong hoạt động giáo dục của nhà trường là tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Năm học 2025-2026, 24/24 lớp được bố trí học 2 buổi/ngày. Việc tổ chức này tạo điều kiện để nhà trường chủ động hơn trong phân bổ thời lượng, vừa bảo đảm chương trình chính khóa, vừa tăng cường các hoạt động bổ trợ, rèn luyện kỹ năng và phát triển năng lực học sinh.

Nếu buổi học chính khóa tập trung trang bị kiến thức theo chương trình, thời gian buổi chiều được nhà trường sử dụng linh hoạt cho hoạt động phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập, trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống và sinh hoạt câu lạc bộ. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội củng cố kiến thức, khắc phục những nội dung còn hạn chế, đồng thời phát triển năng khiếu và sở thích cá nhân.

Đặc biệt, nhà trường quan tâm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh. Các hoạt động như câu lạc bộ tiếng Anh Friday English Club (FEC), câu lạc bộ tranh biện tiếng Anh được duy trì, tạo môi trường để học sinh thực hành giao tiếp, rèn sự tự tin và khả năng sử dụng ngoại ngữ. Theo báo cáo, 100% học sinh các khối 6, 7, 8 đạt trình độ ngoại ngữ từ A2 trở lên.

Trường THCS Đội Cấn tăng cường các hoạt động bổ trợ, rèn luyện kỹ năng và phát triển năng lực học sinh.

Bên cạnh các hoạt động học tập, những sân chơi thể thao, văn hóa và trải nghiệm cũng được chú trọng. Các câu lạc bộ bóng rổ, bóng bàn, bơi cùng những hoạt động như Ngày hội Toán học VMF2024 góp phần làm phong phú đời sống học đường, tạo cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức, rèn luyện thể chất, kỹ năng hợp tác và giải quyết vấn đề.

Tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026, học sinh nhà trường đạt 13 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng ở cấp xã; tại cấp tỉnh giành 2 huy chương Vàng ở các môn bóng rổ, Taekwondo và 1 huy chương Đồng môn võ cổ truyền. Những kết quả này cho thấy sự quan tâm của nhà trường đối với giáo dục thể chất, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu thể thao.

Cùng với đổi mới hoạt động dạy học, cơ sở vật chất được xác định là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Trường có diện tích 29.920m2, với hệ thống nhà điều hành, phòng học, phòng bộ môn, nhà giáo dục thể chất, nhà ăn, khu bán trú, bể bơi và sân thể thao. Nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 theo quyết định được công nhận năm 2023.

Thầy giáo Nguyễn Quang Đạo - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2026-2027, trên cơ sở kết quả đạt được, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, phát triển năng lực ngoại ngữ, tin học và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy. Trường THCS Đội Cấn định hướng phát triển giáo dục toàn diện, lấy chất lượng của học sinh làm thước đo hiệu quả hoạt động. Trong đó, đổi mới phương pháp dạy học, phát huy năng lực đội ngũ và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất tiếp tục là những giải pháp trọng tâm để nhà trường giữ vững thành tích, tạo môi trường học tập tích cực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.