Khẳng định cam kết của Việt Nam với sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ

Với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và sự ổn định bền vững”, Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 là dịp quan trọng để Cộng đồng Pháp ngữ củng cố tình đoàn kết, trao đổi, xác định những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, nhất là hòa bình, phát triển bền vững, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác kinh tế, giáo dục, ngôn ngữ và văn hóa, chuyển đổi số và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một Hội nghị cấp cao Pháp ngữ được tổ chức trở lại tại châu Á-Thái Bình Dương gần 30 năm sau thành công của Hội nghị cấp cao lần thứ 7 vào năm 1997 tại Hà Nội, nơi thiết lập những dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ với việc thông qua Hiến chương và lập ra vị trí Tổng thư ký. Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh khẳng định sự coi trọng ngày càng lớn của Cộng đồng Pháp ngữ đối với vai trò và sự phát triển của châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời là dịp để Việt Nam, Campuchia cùng các quốc gia thành viên khác tại khu vực thể hiện cam kết và nâng cao vai trò trong hợp tác Pháp ngữ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh:TTXVN

Với tổng dân số khoảng 1,4 tỷ người, chiếm 16,5% GDP thế giới và khoảng 20% trao đổi thương mại toàn cầu, Cộng đồng Pháp ngữ-với tên gọi chính thức là Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF)-có vị thế và tiếng nói ngày càng lớn đối với các vấn đề toàn cầu. Thời gian qua, OIF đã nỗ lực thể hiện vai trò trong tìm kiếm giải pháp cho các cuộc xung đột, trung gian hòa giải, hỗ trợ tiến trình thực thi dân chủ, tăng cường nhà nước pháp quyền và quản trị tốt, thúc đẩy triển khai các chiến lược, chương trình và các sáng kiến hợp tác về thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường việc sử dụng và đào tạo tiếng Pháp, đa dạng văn hóa và ngôn ngữ...

Qua gần 50 năm tham gia, Việt Nam luôn thể hiện vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm, có nhiều đóng góp thực chất đối với sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ. Việt Nam thường xuyên có đóng góp quan trọng về ý tưởng, nguồn lực, nhân sự, kể cả cấp quản lý cho OIF và các cơ quan thực thi. OIF chính là diễn đàn quan trọng để Việt Nam triển khai đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, khẳng định cam kết của Việt Nam với chủ nghĩa đa phương, tình đoàn kết hữu nghị với các nước bạn bè Pháp ngữ, góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế và hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế. Đồng thời, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục-đào tạo, phát triển bền vững và giao lưu văn hóa. Ở chiều ngược lại, OIF đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những thành viên nòng cốt tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam chính là nơi đặt Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của OIF và Trung tâm Pháp ngữ châu Á-Thái Bình Dương (CREFAP).

Trong bối cảnh đó, chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính là dịp quan trọng để chuyển tải thông điệp, định hướng lớn về chính sách, đường lối đối ngoại, hội nhập và phát triển của Việt Nam sau Đại hội Đảng lần thứ XIV; quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và khát vọng, tầm nhìn phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Việt Nam, một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các cơ chế đa phương, đang chuyển mình và bước vào giai đoạn phát triển mới, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, nhất là trong giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và thúc đẩy phát triển bền vững; mong muốn tích cực đóng góp thực chất và hiệu quả vào những nỗ lực chung của Cộng đồng Pháp ngữ và cộng đồng quốc tế.

Chuyến công tác cũng nhằm khẳng định cam kết ở cấp cao nhất của Việt Nam với sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ, tình đoàn kết hữu nghị với các nước bạn bè Pháp ngữ, ủng hộ vai trò của Cộng đồng Pháp ngữ trong thúc đẩy các mục tiêu chung là đoàn kết, đối thoại, hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững; đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam với Campuchia trong vai trò chủ nhà Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, góp phần nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của Campuchia cũng như các nước châu Á-Thái Bình Dương trong Cộng đồng Pháp ngữ.