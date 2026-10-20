Khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn xa

Trong danh sách 96 gương mặt được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026, tỉnh Lào Cai tự hào có 2 nữ giám đốc hợp tác xã góp mặt. Họ là những phụ nữ đại diện cho bản lĩnh kiên cường, kiên trì theo đuổi mục tiêu vì sự phát triển bền vững và làm giàu cho quê hương.

Đó là câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hồng Lê - Giám đốc Hợp tác xã Dâu tằm Hạnh Lê, xã Trấn Yên. Bằng sự nhạy bén và quyết đoán, bà đã kết nối 3 tổ hợp tác với 116 thành viên để hình thành chuỗi liên kết trồng dâu, nuôi tằm. Nhờ tổ chức quy trình kỹ thuật bài bản, ứng dụng khoa học vào sản xuất và bảo đảm đầu ra ổn định, hợp tác xã đạt doanh thu gần 1,9 tỷ đồng mỗi năm. Đáng nói hơn, mô hình này đã đưa tiềm năng, lợi thế địa phương thành nguồn “vàng xanh” để hàng trăm hộ dân có thu nhập ngày càng ổn định ngay trên mảnh đất quê hương.

Ở lĩnh vực xây dựng thương hiệu nông sản, bà Phạm Thị Hảo - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hảo Anh, phường Lào Cai chọn con đường nâng tầm hạt gạo quê hương. Xây dựng vùng liên kết sản xuất lúa Séng cù rộng tới 387 ha cùng 63 hộ dân, bà Hảo đã đưa sản phẩm “Gạo Séng cù Mường Vi”, “Gạo lứt Séng cù Mường Vi” đạt chuẩn OCOP 4 sao. Lòng kiên trì của người phụ nữ này đã giúp gia tăng giá trị thương hiệu hạt gạo vùng cao trên thị trường và tạo việc làm, nâng cao mức sống cho nhiều lao động địa phương.

Tại Lễ trao giải Cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, giải Nhất đã xướng tên chị Nguyễn Thị Dím - Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm sản Dương Phúc, xã Lâm Thượng. Dự án “Lâm Thượng điểm hẹn - khơi dậy bản sắc dân tộc Tày gắn với chuỗi giá trị măng mai bền vững” của chị Dím đã nâng tầm cây măng mai thành chuỗi giá trị kinh tế cao, lồng ghép bảo tồn văn hóa Tày với phát triển du lịch cộng đồng. Đến nay, Dự án đã kết nối mạng lưới gần 1.000 hộ gia đình.

Chị Nông Thị Thắm - Giám đốc Hợp tác xã Y dược học cổ truyền Yên Thế, xã Lục Yên cũng vinh dự nhận giải Ba trong cuộc thi này với Dự án “Chiến lược kinh tế tuần hoàn từ rác hữu cơ đến dược liệu bản địa Lục Yên”. Dự án là minh chứng cho tinh thần đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ Lào Cai trong phát triển nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn. Hiện, Hợp tác xã liên kết với trên 200 hộ dân trồng 15 ha dược liệu. Đặc biệt, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc đã vinh danh chị Thắm là 1 trong 10 phụ nữ tiêu biểu trong hệ thống nông nghiệp - thực phẩm và phát triển nông thôn Việt Nam năm 2026, đồng thời trở thành ứng viên tham gia bình chọn 100 phụ nữ tiêu biểu của thế giới.

Thành công cùng những giải thưởng danh giá của 2 nữ giám đốc trẻ không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn truyền cảm hứng khởi nghiệp mạnh mẽ cho phụ nữ, thanh niên Lào Cai.

Thành công của cả hai thế hệ nữ giám đốc hợp tác xã là đại diện tiêu biểu cho phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của phụ nữ Lào Cai. Bằng đam mê, sự năng động và tinh thần sẻ chia, họ không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tự gánh vác sứ mệnh phát triển cộng đồng, đồng hành cùng hàng nghìn hộ dân, đặc biệt là phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.

Dù lựa chọn những lối đi khác nhau nhưng họ đều gắn bó máu thịt với nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc ấy chính là động lực để họ không ngừng đổi mới, mạnh dạn ứng dụng khoa học - công nghệ, nắm các xu thế chuyển đổi số, kinh tế xanh và bảo vệ môi trường. Họ đã kiến tạo nên giá trị nhân văn sâu sắc: tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và khơi dậy tinh thần tự tin cho phụ nữ vùng cao, làm chủ tri thức, làm chủ sinh kế, làm chủ cuộc sống của chính mình.

Các giải thưởng, danh hiệu ghi nhận thành quả của chuỗi liên kết sản xuất, mô hình kinh tế xanh của 4 nữ giám đốc đã khẳng định vị thế mới của phụ nữ Lào Cai. Với tình yêu quê hương và tinh thần phụng sự cộng đồng, họ đã chứng minh rằng phụ nữ không chỉ làm chủ cuộc đời mình mà còn đủ bản lĩnh dẫn dắt tập thể, biến tiềm năng của vùng đất biên cương thành giá trị bền vững, chung sức đưa quê hương “cất cánh” trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.