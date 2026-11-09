Khẳng định bản lĩnh qua hai ca thay van tim truyền hình trực tiếp

Một trong hai trường hợp là cụ ông 86 tuổi, bị đồng thời hẹp và hở van động mạch chủ nặng. Van động mạch chủ giống như “cánh cửa” trên đường đưa máu từ tim đi nuôi cơ thể. Khi van vừa hẹp vừa hở, tim phải làm việc vất vả hơn vì máu khó được đẩy ra phía trước, trong khi một phần lại chảy ngược về tim.

Khó khăn còn đến từ động mạch chủ xoắn vặn, khiến việc đưa dụng cụ đến van tim trở nên phức tạp. Trong hoàn cảnh người bệnh không thể phẫu thuật, TAVI mang đến một cơ hội điều trị quan trọng.

Kíp can thiệp TAVI của Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 trình diễn ca TAVI truyền hình trực tiếp đến hội nghị.

Với kỹ thuật này, các bác sĩ đưa van nhân tạo được thu gọn trên hệ thống ống thông, đi theo đường mạch máu đến vị trí van bị bệnh, sau đó triển khai van mới. Người bệnh được thay van mà không cần mở lồng ngực.

Ê-kíp Viện Tim Mạch, Bệnh viện 19-8 đã vượt qua những trở ngại về giải phẫu, thực hiện thành công thủ thuật. Người bệnh phục hồi ngay sau can thiệp. Với một bệnh nhân tuổi cao, bệnh van tim nặng và đường tiếp cận khó, kết quả ấy có ý nghĩa thiết thực, mở ra hy vọng cải thiện sức khỏe và chất lượng sống.

Trường hợp thứ hai cũng là cụ ông bị hẹp van động mạch chủ nặng, có động mạch chủ lên giãn và van mạch chủ nằm ngang. Người bệnh từ chối phẫu thuật và được điều trị bằng TAVI.

Đặc điểm giải phẫu này gây khó khăn khi đưa hệ thống dụng cụ đến van và định vị van nhân tạo. Các bác sĩ phải kiểm soát hướng đi, giữ hệ thống ổn định và điều chỉnh thao tác chính xác để đưa van đến đúng vị trí.

Hình ảnh từ Hội trường lớn tại Hội nghị khoa học Tim mạch toàn quốc 2026

Bằng kinh nghiệm cùng những thủ pháp kỹ thuật phù hợp, ê-kíp đã hoàn thành ca can thiệp thành công. Đáng chú ý, người bệnh không phải gây mê toàn thân, tỉnh táo ngay sau thủ thuật.

Cả hai ca bệnh đều đặt ra những vấn đề đáng thảo luận trong thực hành TAVI, đó là lựa chọn chiến lược khi người bệnh cao tuổi, xử trí đường mạch máu xoắn vặn và kiểm soát dụng cụ khi động mạch chủ có tư thế bất lợi. Chính những đặc điểm ấy tạo nên giá trị đào tạo của chương trình truyền hình trực tiếp.

Theo GS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, tại các hội nghị lớn trên thế giới về tim mạch can thiệp ở Châu ÂU (EuroPCR) và Hoa kỳ (TCT), truyền hình trực tiếp ca can thiệp là một hình thức đào tạo nổi bật. Hình ảnh từ phòng can thiệp được kết nối với hội trường, nơi các chuyên gia và đại biểu cùng theo dõi, đặt câu hỏi, phân tích từng bước xử trí.

Người học có thể quan sát cách bác sĩ lựa chọn dụng cụ, điều chỉnh chiến lược và giải quyết khó khăn ngay khi tình huống diễn ra. Những kinh nghiệm tinh tế trong thao tác và tư duy lâm sàng, vốn khó truyền đạt đầy đủ qua một bài báo cáo, nhờ đó được chia sẻ sinh động hơn.

EuroPCR xác định các ca truyền hình trực tiếp phải đáp ứng nhu cầu học tập, đồng thời bảo đảm an toàn và kết quả điều trị cho người bệnh. Giá trị cốt lõi là giúp người theo dõi cải thiện kỹ năng thực hành của mình.

GS Phạm Mạnh Hùng chuyển giao kỹ thuật TAVI cho một trung tâm tim mạch tại Philippines.

Tại Việt Nam, hình thức này trở thành cầu nối quan trọng để trao đổi kinh nghiệm giữa các trung tâm và tiếp cận thực hành quốc tế. Tại Hội nghị Tim mạch can thiệp toàn quốc 2026 vừa diễn ra có các phiên truyền hình trực tiếp kết nối những trung tâm ở Việt Nam, Singapore và Đài Bắc, tạo cơ hội cùng quan sát, phân tích và học hỏi từ thực tế điều trị.

Việc các bác sĩ Bệnh viện 19-8 thực hiện truyền hình trực tiếp 3 ca can thiệp là dấu mốc thể hiện năng lực điều trị chuyên sâu, bản lĩnh của đội ngũ thầy thuốc và khả năng tham gia đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo phương thức của các hội nghị quốc tế.

GS Phạm Mạnh Hùng cho biết, thực hiện ca can thiệp được truyền hình trực tiếp đặt ra yêu cầu cao với cả ê-kíp. Bên cạnh thao tác chuyên môn, bác sĩ phải giải thích quyết định, trao đổi với chuyên gia tại hội trường và duy trì sự tập trung trước những diễn biến không thể biết trước hoàn toàn.

Một ca bệnh thực tế có thể xuất hiện tình huống buộc người thực hiện thay đổi kế hoạch. Vì vậy, bản lĩnh nằm ở sự bình tĩnh, khả năng nhận diện nguy cơ, lựa chọn thời điểm điều chỉnh và phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên.

An toàn người bệnh phải chi phối mọi quyết định, kể cả khi cần kéo dài thủ thuật hoặc dừng kết nối để tập trung xử trí. Thời lượng chương trình không thể trở thành áp lực thúc đẩy thao tác. Đó cũng là tinh thần đặt người bệnh lên trước trong các nguyên tắc tổ chức ca truyền hình trực tiếp.

Dù mới thành lập gần một năm, Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 đã phát triển thành trung tâm chuyên sâu, chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh tim mạch phức tạp. Sự quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ giáo sư, bác sĩ tay nghề cao tạo nền tảng cho quá trình phát triển ấy.

Song song với điều trị, Viện là cơ sở đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu về tim mạch can thiệp và điều trị rối loạn nhịp phức tạp. Nhiều thầy thuốc của Viện, trong đó có GS.TS. Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng, đã đảm nhiệm vai trò giảng viên, chuyên gia hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật TAVI cho nhiều trung tâm trong nước và quốc tế.

Hai ca TAVI thành công vừa qua tiếp tục khẳng định vị thế của Viện trong chuyên ngành tim mạch, đóng góp vào năng lực đào tạo và hội nhập quốc tế. Từ một trung tâm mới, Viện đang cho thấy khả năng làm chủ kỹ thuật chuyên sâu và lan tỏa kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu mang thêm cơ hội điều trị cho người bệnh.