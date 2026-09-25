Khẳng định bản lĩnh đối ngoại Việt Nam tại Diễn đàn đa phương lớn nhất hành tinh

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới LHQ và Hoa Kỳ sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chuyến đi là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Qua đó tranh thủ tối đa các điều kiện và nguồn lực để mở ra không gian, dư địa phát triển mới cho đất nước.

Hướng tới trật tự quốc tế công bằng, nhân văn

Diễn ra trong bối cảnh cục diện thế giới tiếp tục biến động sâu sắc, Đại hội đồng LHQ khóa 81 mang chủ đề “Khôi phục lòng tin, định hướng chuyển đổi: Một LHQ hành động hiệu quả vì tất cả mọi người”. Chủ đề này nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc khôi phục niềm tin vào LHQ, vào chủ nghĩa đa phương cũng như năng lực của các quốc gia trong việc duy trì đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế để cùng giải quyết các thách thức chung.

Thông điệp quan trọng nhất mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới Phiên thảo luận cấp cao là lời kêu gọi các quốc gia không chỉ củng cố niềm tin trong bối cảnh hiện nay mà còn cùng nhau tăng cường đối thoại, hóa giải khác biệt và thống nhất hành động vì một trật tự thế giới công bằng, nhân văn, hòa bình và hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Tự chủ đồng nghĩa với việc chủ động thích ứng và hợp tác bình đẳng với thế giới. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Việt Nam sẽ tiếp tục bảo vệ Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp và tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình. Bên cạnh đó, Việt Nam đang cùng các nước thành viên xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, đồng thời tích cực chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2027, đóng góp tích cực cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, Việt Nam đề cao đối thoại và hợp tác nhằm bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu, sẵn sàng cùng các đối tác mở rộng hợp tác vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển. Là một thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm, Việt Nam sẽ kiên trì cùng các nước củng cố vai trò của LHQ, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến các cam kết thành lợi ích thiết thực cho người dân, hướng tới một thế giới hòa bình, công bằng và tốt đẹp hơn.

Thúc đẩy quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện hiệu quả và bền vững

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp gỡ, làm việc với nhóm Hạ nghị sĩ, Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại; tiếp các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và định chế tài chính hàng đầu tại Hoa Kỳ; gặp gỡ giới trí thức, chuyên gia người Việt, bạn bè Hoa Kỳ, tiếp xúc với lãnh đạo các nước…

Tại cuộc gặp đại diện trí thức kiều bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Việc lắng nghe ý kiến của trí thức Việt Nam ở nước ngoài đã trở thành hoạt động thường xuyên của Đảng và Nhà nước. Tinh thần làm việc nghiêm túc, thực chất và hiệu quả sẽ là cầu nối bền vững để các chuyên gia, trí thức tiếp tục cống hiến cho quê hương.

Gặp gỡ cộng đồng người Việt và tham dự chương trình nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn kiều bào tại Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp vào khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng thông qua các hoạt động cụ thể: kết nối doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới trí thức, thúc đẩy giao lưu giáo dục, văn hóa, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ về chặng đường hơn 80 năm độc lập, 40 năm đổi mới và mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: Việt Nam tiếp tục kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Những biến động của thời đại đòi hỏi 2 nước phải nhìn xa hơn, đóng góp thiết thực hơn vào mục tiêu phát triển, an ninh và thịnh vượng của mỗi bên.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất và bền vững.

Từ vị thế một quốc gia tham gia vào LHQ, Việt Nam đã khẳng định vai trò của một bên chủ động khởi xướng và định hình các chuẩn mực quốc tế. Việc chủ động, tích cực tham gia LHQ đã giúp Việt Nam làm sâu sắc quan hệ đối ngoại song phương và đa phương; đồng thời tranh thủ tri thức cùng nguồn lực toàn cầu cho các ưu tiên phát triển bền vững đến năm 2030…

Thành công của chuyến công tác không chỉ khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mà còn trực tiếp tranh thủ các nguồn lực chiến lược về công nghệ, vốn và tri thức, phục vụ đắc lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.