Khang Điền vay gần 13.500 tỷ đồng từ VietinBank làm dự án Mả Lạng, Chợ Gà – Gạo

Theo công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) ngày 22/10, HĐQT Khang Điền đã thông qua việc phát hành văn bản bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Khang Phúc An tại VietinBank – Chi nhánh TP Hà Nội.

Cùng ngày, Khang Điền và VietinBank tổ chức lễ ký kết hợp đồng cho vay dự án Mả Lạng và Chợ Gà – Gạo, với tổng hạn mức tín dụng gần 13.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT Khang Điền thông qua việc bảo lãnh các nghĩa vụ của Khang Phúc An phát sinh từ việc VietinBank cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Tổng giám đốc được giao ký các văn bản, tài liệu và thực hiện thủ tục liên quan. Nghị quyết không nêu cụ thể giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ được Khang Điền bảo lãnh.

Hạn mức tín dụng gần 13.500 tỷ đồng tương đương khoảng 82,5% tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án. Tuy nhiên, con số này phản ánh quy mô hạn mức tín dụng được ký kết, không đồng nghĩa toàn bộ khoản tiền đã được giải ngân.

Dự án hơn 16.369 tỷ đồng tại trung tâm TP.HCM

Dự án chỉnh trang đô thị Mả Lạng và Chợ Gà – Gạo được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư ngày 19/6/2026, trước khi UBND thành phố phê duyệt Khang Điền làm nhà đầu tư.

Dự án khởi công ngày 29/8/2026, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2029. Tổng diện tích khoảng 42.090,5 m², gồm khu Mả Lạng rộng khoảng 37.740,5 m² và khu Chợ Gà – Gạo rộng khoảng 4.350 m², nằm tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 16.369,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 11.000 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 2.900 tỷ đồng. Phần còn lại dành cho hạ tầng kỹ thuật, lãi vay, dự phòng và các chi phí liên quan.

dự án chỉnh trang đô thị Mả Lạng và Chợ Gà – Gạo tại trung tâm TP.HCM, có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 16.369 tỷ đồng, được Khang Điền triển khai với hạn mức tín dụng gần 13.500 tỷ đồng từ VietinBank.

Tại khu Mả Lạng, quy hoạch dự kiến gồm một khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ, 93 căn nhà thấp tầng, trường học liên cấp cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Trong khi đó, khu Chợ Gà – Gạo dự kiến xây dựng chung cư cao khoảng 35 tầng với 760 căn hộ, phục vụ nhu cầu tái định cư của người dân. Theo định hướng được công bố, các căn hộ tại dự án phục vụ tái định cư, không nhằm mục đích kinh doanh thương mại.

Như vậy, theo quy hoạch sơ bộ, dự án có tổng cộng 2.160 căn hộ và 93 căn nhà thấp tầng. Công trình được kỳ vọng góp phần chỉnh trang các khu dân cư lâu năm, cải thiện điều kiện sống và bổ sung hạ tầng đô thị tại khu vực trung tâm thành phố.

Quy mô giải phóng mặt bằng lớn khiến chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lên tới gần 11.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 67% tổng mức đầu tư sơ bộ.

Để triển khai dự án Mả Lạng và Chợ Gà – Gạo, Khang Điền thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Khang Phúc An vào tháng 8/2026, với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp do Khang Điền sở hữu 100% vốn, được thành lập nhằm ký kết và thực hiện hợp đồng BT của dự án.

Theo phương án tài chính được công bố, Khang Điền có trách nhiệm tự huy động toàn bộ nguồn vốn triển khai công trình. Sau khi hoàn thành và bàn giao, nhà đầu tư được thanh toán bằng quỹ đất kết hợp với nguồn ngân sách TP.HCM.

Theo phương án sơ bộ trước đó, giá trị thanh toán bằng quỹ đất dự kiến khoảng 10.734,7 tỷ đồng. Phần thanh toán từ ngân sách thành phố khoảng 5.634,8 tỷ đồng, được sử dụng trong trường hợp giá trị quỹ đất không đủ để thanh toán cho nhà đầu tư.