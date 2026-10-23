Khang Điền vay gần 13.500 tỷ đồng từ VietinBank làm dự án Mả Lạng, Chợ Gà – Gạo

Ngày 22/10, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) ký hợp đồng cho vay dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà – Gạo, với tổng hạn mức tín dụng gần 13.500 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố, dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), với mục tiêu tái định cư tại chỗ cho người dân. Công trình dự kiến bao gồm nhà ở, công viên, trường học và các hạng mục hạ tầng phục vụ cộng đồng.

Theo tìm hiểu, dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 16.370 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm phần lớn, gần 11.000 tỷ đồng. Chi phí xây dựng khoảng 2.900 tỷ đồng; phần còn lại dành cho hạ tầng kỹ thuật, lãi vay, dự phòng và các chi phí liên quan.

Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng dự kiến xây khối chung cư 38 tầng.

Tại khu Mả Lạng có diện tích khoảng 3,77 ha, được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh. Theo phương án được phê duyệt, khu vực này sẽ được xây dựng một khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 38 tầng với khoảng 1.400 căn hộ, cùng 93 căn nhà thấp tầng. Dự án cũng bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và trường học liên cấp.

Trong khi đó, tại khu Chợ Gà – Gạo, phương án quy hoạch dự kiến xây dựng một chung cư cao 35 tầng với khoảng 760 căn hộ tái định cư, kết hợp hệ thống hạ tầng và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Khu Chợ Gà – Gạo có diện tích khoảng 4.350 m², nằm trong khu vực giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin. Đây là khu chợ hình thành trước năm 1975, hiện đã xuống cấp; kế hoạch chỉnh trang khu vực này đã được đặt ra từ nhiều năm nhưng chưa triển khai.

Khu chợ Gà - Gạo dự kiến có quy mô dân số tối đa 1.027 người.

Theo quy hoạch được cung cấp, hơn 3.600 m² đất tại khu vực Chợ Gà – Gạo được bố trí cho nhóm nhà ở, với quy mô dân số tối đa 1.027 người. Công trình điểm nhấn là tòa chung cư hỗn hợp gồm khối đế 5 tầng và tháp 30 tầng, tổng chiều cao khoảng 135 m.

Theo thông tin tại lễ ký kết, ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, ghi nhận sự chủ động và trách nhiệm của Khang Điền cùng VietinBank trong việc huy động nguồn lực thực hiện dự án.

Về phía Khang Điền, đại diện ban lãnh đạo doanh nghiệp cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan chức năng và đối tác để bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật.

Với tổng hạn mức tín dụng gần 13.500 tỷ đồng, hợp đồng cho vay giữa Khang Điền và VietinBank là một trong những bước triển khai tài chính được công bố sau lễ khởi công dự án. Tiến độ thực hiện và quá trình bố trí tái định cư sẽ là những yếu tố đáng chú ý trong thời gian tới.