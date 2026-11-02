Khang Điền tăng tốc tích lũy quỹ dự án, dư nợ vay tiến sát 17.800 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với kết quả kinh doanh có sự phân hóa đáng kể giữa doanh thu và lợi nhuận.

Cụ thể, trong quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 41 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản chỉ còn 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 1.080 tỷ đồng.

Do doanh thu sụt giảm mạnh, lợi nhuận gộp của Khang Điền chỉ đạt 6,2 tỷ đồng, giảm 99% so với quý III/2025. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ 70,6% xuống còn 14,9%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 3 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính tăng lên 12,5 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp bắt đầu ghi nhận 132,7 tỷ đồng lãi từ công ty liên kết, khoản mục không xuất hiện trong cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Khang Điền ghi nhận 126,6 tỷ đồng lợi nhuận khác, chủ yếu đến từ khoản thu nhập liên quan đến bồi thường chấm dứt hợp đồng.

Nhờ các khoản thu nhập trên, lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ. Mức giảm này thấp hơn đáng kể so với tốc độ sụt giảm doanh thu, phản ánh ảnh hưởng của các khoản thu nhập ngoài hoạt động bán hàng trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần 483 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.267 tỷ đồng, tăng 51%, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.208 tỷ đồng, tăng 117%.

Kết quả này chủ yếu đến từ các khoản thu nhập phát sinh không thường xuyên. Đáng chú ý, doanh nghiệp ghi nhận 916,3 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng mạnh so với mức 28,8 tỷ đồng cùng kỳ, trong đó có 896,3 tỷ đồng lãi liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản lãi thoái vốn 896,3 tỷ đồng gồm 21,6 tỷ đồng lãi từ giao dịch chuyển nhượng 2% vốn và 874,7 tỷ đồng lợi nhuận từ các giao dịch chuyển nhượng vốn trước đây được ghi nhận trong lợi nhuận chưa phân phối, nay được kết chuyển sang báo cáo kết quả kinh doanh khi Khang Điền không còn quyền kiểm soát doanh nghiệp.

Ngoài ra, Khang Điền còn ghi nhận 285,2 tỷ đồng lãi từ giao dịch mua rẻ liên quan đến việc nhận chuyển nhượng Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản An Lập, cùng 129 tỷ đồng bồi thường chấm dứt hợp đồng.

Với kết quả trên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng của Khang Điền đạt khoảng 84,5% kế hoạch cả năm (1.500 tỷ đồng), trong khi doanh thu mới thực hiện hơn 11,5% mục tiêu 4.200 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Khang Điền đạt 43.310 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 29.913 tỷ đồng, tương đương khoảng 69% tổng tài sản và tăng 28,6% sau 9 tháng.

Các dự án có giá trị tồn kho lớn gồm Khu dân cư Tân Tạo với 9.378 tỷ đồng, dự án An Lập tại Bình Trưng Đông với 5.567 tỷ đồng, dự án Bình Trưng với 5.038 tỷ đồng và Đoàn Nguyên với 3.528 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dự án An Lập chưa xuất hiện trong cơ cấu tồn kho đầu năm. Giá trị ghi nhận cuối quý III/2026 phần lớn đến từ thương vụ nhận chuyển nhượng doanh nghiệp này, với tài sản được đánh giá lại theo giá trị hợp lý tại thời điểm mua.

Ở chiều nguồn vốn, nợ phải trả của Khang Điền tăng 79,4% lên 23.165 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay đạt 17.776 tỷ đồng, tăng khoảng 75% so với đầu năm, trong đó dư nợ vay dài hạn tăng từ 8.348 tỷ đồng lên 16.125 tỷ đồng.

Các khoản vay chủ yếu đến từ ba ngân hàng gồm MB, VietinBank và OCB. Việc dư nợ tăng nhanh khiến tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu tăng từ 0,48 lần lên 0,88 lần.

Chi phí lãi vay cũng là yếu tố cần theo dõi khi doanh nghiệp đã vốn hóa khoảng 822 tỷ đồng lãi vay vào giá trị hàng tồn kho trong 9 tháng, trong khi chỉ khoảng 37 tỷ đồng được ghi nhận trực tiếp vào chi phí tài chính.

Ở chiều tích cực, tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 6.199 tỷ đồng, tăng 143,7% so với đầu năm. Tuy nhiên, mức tăng tiền mặt có đóng góp đáng kể từ hoạt động huy động vốn vay, khi dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính trong 9 tháng đạt 5.305 tỷ đồng.

Một chỉ dấu đáng chú ý khác là các khoản tiền khách hàng ứng trước và đặt cọc tăng mạnh. Người mua trả tiền trước đạt 1.864 tỷ đồng, gần gấp 2,9 lần đầu năm; tiền nhận ký quỹ, đặt cọc tăng từ 38 tỷ đồng lên hơn 1.031 tỷ đồng. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Khang Điền triển khai bán hàng tại dự án Gladia Heights.