Khang Điền lãi 1.268 tỷ đồng sau 9 tháng, chủ yếu nhờ chuyển nhượng vốn và lãi mua rẻ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt 41,4 tỷ đồng, giảm khoảng 96% so với mức 1.098 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỷ đồng, giảm 68%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 483,4 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 270 tỷ đồng, giảm 82%, không đủ bù đắp các chi phí hoạt động.

Trái ngược với sự suy giảm của hoạt động kinh doanh cốt lõi, lợi nhuận sau thuế của Khang Điền vẫn đạt 1.268 tỷ đồng, tăng 50,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Khang Điền ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.268 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 50,9% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ các thương vụ chuyển nhượng vốn và mua lại doanh nghiệp.

Gần 900 tỷ đồng lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn Bình Trưng Mới

Một trong những nguồn đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của Khang Điền đến từ thương vụ chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Bình Trưng Mới.

Cụ thể, ngày 23/6/2026, Khang Điền hoàn tất chuyển nhượng 2% vốn tại doanh nghiệp này với giá 68,3 tỷ đồng, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 50,95% xuống 48,95%. Sau giao dịch, Bình Trưng Mới chuyển từ công ty con thành công ty liên kết của Khang Điền.

Thương vụ giúp KDH ghi nhận khoảng 896 tỷ đồng lợi nhuận. Trong đó, lợi nhuận trực tiếp từ việc chuyển nhượng 2% vốn là 21,6 tỷ đồng. Khoảng 874 tỷ đồng còn lại chủ yếu đến từ tác động kế toán liên quan đến giao dịch vốn đã thực hiện từ năm 2023, trước đây được ghi nhận vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán hợp nhất.

Như vậy, phần lớn khoản lợi nhuận gần 896 tỷ đồng không tương ứng với dòng tiền mới thu về từ hoạt động bán hàng trong kỳ.

Sau khi trở thành công ty liên kết, Bình Trưng Mới tiếp tục đóng góp 132,7 tỷ đồng vào kết quả kinh doanh của Khang Điền trong quý III/2026.

Một nguồn lợi nhuận đáng kể khác đến từ thương vụ mua lại CTCP Phát triển Bất động sản An Lập. Tháng 3/2026, Khang Điền mua 99% vốn doanh nghiệp này với giá phí 2.553 tỷ đồng. Do giá phí mua thấp hơn giá trị tài sản thuần nhận về, KDH ghi nhận khoản lãi từ mua rẻ khoảng 285 tỷ đồng.

An Lập là chủ đầu tư dự án nhà ở quy mô 8,2 ha tại phường Cát Lái, TP.HCM. Sau thương vụ, quỹ đất đã hoàn thiện pháp lý của Khang Điền tại khu vực Bình Trưng - Cát Lái tăng lên gần 40 ha.

Doanh nghiệp dự kiến đầu tư gần 40.000 tỷ đồng vào cụm dự án này, với kỳ vọng mang về khoảng 10.000 tỷ đồng lợi nhuận trong giai đoạn 2025-2030.

Tồn kho gần 30.000 tỷ đồng, nợ vay tăng 75%

Cùng với hoạt động mở rộng quỹ đất, quy mô tài sản của Khang Điền tiếp tục tăng. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 43.310 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm.

Đáng chú ý, hàng tồn kho đạt 29.913 tỷ đồng, tăng gần 6.700 tỷ đồng so với đầu năm. Mức tăng chủ yếu đến từ bất động sản dở dang tại dự án An Lập - Bình Trưng Đông.

Ở chiều nguồn vốn, tổng nợ vay của Khang Điền tăng 75%, lên 17.776 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp vốn hóa 822 tỷ đồng chi phí lãi vay vào hàng tồn kho, cao hơn mức 801 tỷ đồng của cả năm 2025. Do đó, chi phí lãi vay trực tiếp ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong kỳ chỉ ở mức 37,3 tỷ đồng.

Một tín hiệu tích cực là khoản người mua trả tiền trước tại cuối tháng 9 đạt 1.864 tỷ đồng, tăng hơn 1.200 tỷ đồng so với đầu năm.

Khoản mục này chủ yếu phản ánh tiền khách hàng thanh toán theo tiến độ hợp đồng mua bất động sản. Mức tăng diễn ra sau khi Khang Điền và Keppel bắt đầu mở bán khu căn hộ Gladia Heights từ tháng 8/2026.