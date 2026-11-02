Khang Điền: Hàng tồn kho tiến sát 30.000 tỷ đồng, nợ phải trả tăng gần 80%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đạt 483,4 tỷ đồng, giảm 83,1% so với mức 2.857,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế tăng 50,8%, từ 840,8 tỷ đồng lên 1.267,7 tỷ đồng.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 41,4 tỷ đồng, giảm 96,2% so với mức 1.098,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 168,8 tỷ đồng, giảm 67,9% so với mức 525,9 tỷ đồng cùng kỳ.

Hàng tồn kho tăng hơn 6.650 tỷ đồng, tiến sát 30.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9, Nhà Khang Điền ghi nhận hàng tồn kho ở mức 29.912,7 tỷ đồng, tăng 28,6% so với đầu năm. Khoản mục này chiếm khoảng 69,1% tổng tài sản, trong khi tổng tài sản doanh nghiệp đạt 43.310,4 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, hàng tồn kho tăng hơn 6.650 tỷ đồng. Với doanh nghiệp bất động sản, đây là khoản mục cần theo dõi bởi vốn đầu tư vào dự án thường chỉ được thu hồi khi sản phẩm đủ điều kiện bán, bàn giao và khách hàng thanh toán theo tiến độ.

Ở chiều ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 5.481,7 tỷ đồng đầu năm xuống 2.961,6 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Tiền và tương đương tiền tăng từ 2.544,3 tỷ đồng lên 6.199,1 tỷ đồng.

Nhà Khang Điền tăng mạnh vay dài hạn, dư nợ tiến sát 17.800 tỷ đồng

Tuy nhiên, mức tăng tiền mặt chưa phản ánh đầy đủ khả năng tự tạo tiền từ hoạt động kinh doanh. Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Nhà Khang Điền đạt 470,2 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 3.294,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dù chuyển sang dương, dòng tiền kinh doanh vẫn thấp hơn đáng kể lợi nhuận sau thuế 1.267,7 tỷ đồng.

Biến động vốn lưu động là một yếu tố đáng lưu ý. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hàng tồn kho tăng làm giảm dòng tiền khoảng 1.333 tỷ đồng, trong khi các khoản phải trả tăng đóng góp khoảng 2.531,5 tỷ đồng. Như vậy, dòng tiền kinh doanh được hỗ trợ đáng kể bởi sự gia tăng các khoản phải trả.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư trong kỳ âm 2.120,2 tỷ đồng, so với mức âm 349,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Các khoản chi gồm 144,2 tỷ đồng mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác; 630,9 tỷ đồng cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác; cùng 1.318,5 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác.

Dòng tiền tài chính dương hơn 5.300 tỷ đồng, nợ vay tăng mạnh

Trong khi dòng tiền kinh doanh đạt 470,2 tỷ đồng và dòng tiền đầu tư âm hơn 2.120 tỷ đồng, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính của Nhà Khang Điền đạt dương 5.304,8 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Tiền thu từ đi vay đạt khoảng 9.726,6 tỷ đồng, trong khi tiền chi trả nợ gốc vay khoảng 4.199,5 tỷ đồng. Chênh lệch giữa hai khoản mục cho thấy nguồn vốn vay mới đóng góp đáng kể vào dòng tiền tài chính.

Nhờ đó, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ đạt dương 3.654,8 tỷ đồng, đảo chiều so với mức âm 717,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Tiền và tương đương tiền cuối tháng 9 đạt 6.199,1 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả của Nhà Khang Điền tăng từ 12.909,7 tỷ đồng đầu năm lên 23.165,4 tỷ đồng, tương đương mức tăng 79,4%. Trong đó, nợ phải trả dài hạn đạt 17.657,7 tỷ đồng, tăng 87,9%; nợ phải trả ngắn hạn đạt 5.507,7 tỷ đồng, tăng 56,7%.

Riêng vay dài hạn tăng từ 8.347,6 tỷ đồng lên 16.125,5 tỷ đồng. Vay ngắn hạn giảm từ 1.801,8 tỷ đồng xuống khoảng 1.651 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay vào cuối tháng 9 ở mức khoảng 17.776 tỷ đồng.

Việc tiền mặt tăng cùng lúc với dư nợ vay cho thấy cần xem xét đồng thời cả nguồn tiền hiện có và nghĩa vụ thanh toán. Dòng tiền tài chính dương giúp bù đắp dòng tiền đầu tư âm, nhưng không thể xem toàn bộ mức tăng tiền mặt là kết quả từ hoạt động kinh doanh.

Chi phí lãi vay cũng là khoản mục cần theo dõi cùng giá trị hàng tồn kho. Theo số liệu thuyết minh được cung cấp, khoảng 822 tỷ đồng chi phí lãi vay được vốn hóa vào hàng tồn kho trong 9 tháng, trong khi khoảng 37 tỷ đồng được ghi nhận trực tiếp vào chi phí tài chính. Phần lãi vay vốn hóa được tính vào giá trị tài sản đủ điều kiện theo quy định kế toán và có thể ảnh hưởng đến giá vốn khi sản phẩm liên quan được ghi nhận tiêu thụ.

Đến cuối quý III/2026, Nhà Khang Điền có gần 30.000 tỷ đồng hàng tồn kho, dư nợ vay khoảng 17.776 tỷ đồng và 6.199,1 tỷ đồng tiền cùng tương đương tiền. Dòng tiền kinh doanh đã chuyển dương, nhưng mức cải thiện này cần được đặt cạnh tốc độ tăng hàng tồn kho, các khoản phải trả và nguồn vốn vay được huy động trong kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KDH giảm 2,16% trong phiên sáng 2/11, xuống 13.600 đồng/cổ phiếu, tiếp tục xu hướng đi xuống trong 3 tháng qua từ vùng 18.000 đồng. Vốn hóa thị trường của Nhà Khang Điền hiện đạt khoảng 16.936 tỷ đồng.

Dù P/E ở mức 8,96 lần và P/B chỉ 0,84 lần, cổ phiếu vẫn chịu áp lực giảm giá trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận hàng tồn kho và nợ phải trả tăng mạnh sau 9 tháng đầu năm. Thanh khoản phiên sáng đạt hơn 522.000 cổ phiếu, trong khi khối ngoại bán 95.900 cổ phiếu.