Khang Điền chuyển hơn nghìn tỷ đồng lợi nhuận sang vốn: Cổ đông được lợi gì?

Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) vừa có thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Nguồn vốn phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2025 theo báo cáo tài chính.

Theo kế hoạch, Khang Điền dự kiến phát hành 112 triệu cổ phiếu, tương đương với 1.122 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền trong đợt phát hành này là 100:10.

Phương án phát hành cổ phiếu của Khang Điền.

Lãi tăng đột biến nhờ vào bán công ty con

Khang Điền phát hành cổ phiếu trong thời điểm kết quả tài chính có nhiều chuyển biến. Đáng chú ý hơn, động lực chính của lợi nhuận lại không đến từ doanh thu bán hàng.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, doanh thu quý II đạt khoảng 238 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 1.051 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, doanh thu của doanh nghiệp đạt 519 tỷ đồng, giảm khoảng 70%.

Ở chiều ngược lại, lợi nhuận sau thuế quý II tăng mạnh lên khoảng 770 tỷ đồng, so với 195 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, Khang Điền đạt 1.097 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao hơn nhiều so với mức 314 tỷ đồng cùng kỳ.

Tuy nhiên, động lực chính của lợi nhuận lại không đến từ doanh thu bán hàng. Doanh thu hoạt động tài chính trong 6 tháng lên khoảng 913 tỷ đồng, trong đó riêng quý II đạt khoảng 906 tỷ đồng. Theo giải trình của doanh nghiệp, khoản tăng đột biến này chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Bình Trưng Mới.

Điều này cho thấy nếu chỉ nhìn vào lợi nhuận, sức khỏe của doanh nghiệp có vẻ rất tích cực, nhưng khi nhìn sâu hơn vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, bức tranh lại có những điểm cần lưu ý.

Chắc chắn hơn, Khang ĐIền đang cần vốn khá lớn, đặc biệt là khi doanh nghiệp mới thành lập công ty con có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng để triển khai dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo tại trung tâm TPHCM.

Theo đó, Khang Điền sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Khang Phúc An, có trụ sở tại phường Sài Gòn, TPHCM. Công ty con này được giao ký kết và triển khai hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 16.370 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 11.000 tỷ đồng; chi phí xây dựng gần 2.900 tỷ đồng; phần còn lại dành cho hạ tầng kỹ thuật, lãi vay, dự phòng và các chi phí liên quan.

Một dự án của Công ty nhà Khang Điền.

Ai được lợi khi Khang Điền chia cổ tức bằng cổ phiếu?

Nếu xét về dòng tiền ngay tại thời điểm thực hiện, Khang Điền có lợi khi không phải sử dụng tiền mặt để trả cổ tức bằng tiền. Phần lợi nhuận chưa phân phối được chuyển thành vốn cổ phần, trong khi nguồn lực tài chính vẫn nằm trong doanh nghiệp.

Còn với cổ đông, lợi ích không nằm ở việc “được thêm 10% cổ phiếu” một cách cơ học. Cổ đông chỉ thực sự được hưởng lợi nếu nguồn lực mà Khang Điền tiếp tục giữ lại và sử dụng trong hoạt động kinh doanh tạo ra mức tăng trưởng lợi nhuận và dòng tiền đủ lớn, qua đó bù đắp tác động của việc số lượng cổ phiếu tăng thêm.

Nói cách khác, đây là một bài toán “chia lại chiếc bánh” hay “làm chiếc bánh lớn hơn”.

Nếu doanh nghiệp chỉ chia lợi nhuận hiện có thành nhiều cổ phiếu hơn, giá trị trên mỗi cổ phiếu không tự nhiên tăng.

Nhưng nếu phần lợi nhuận được giữ lại được biến thành dự án hiệu quả, dòng tiền và lợi nhuận mới, chiếc bánh lợi nhuận lớn lên thì cổ đông có thể là bên hưởng lợi về dài hạn.

Vì vậy, sau đợt phát hành, những chỉ tiêu nhà đầu tư của Khang Điền cần theo dõi không chỉ là giá cổ phiếu mà còn là EPS, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, dòng tiền kinh doanh, tiến độ dự án và hiệu quả sử dụng vốn.

Cổ tức 10% bằng cổ phiếu vì thế không phải là câu chuyện cổ đông được “tặng” thêm 10% tài sản. Đây là việc phân phối lợi nhuận bằng cổ phiếu. Giá trị thực sự mà cổ đông nhận được sẽ phụ thuộc vào việc Khang Điền biến nguồn lợi nhuận tích lũy đó thành tăng trưởng như thế nào trong những năm tiếp theo.