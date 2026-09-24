Khang Điền chốt ngày phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) vừa thông qua phương án triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, Khang Điền dự kiến phát hành hơn 112,2 triệu cổ phiếu nhằm chi trả cổ tức năm 2025, tương ứng tỷ lệ 10% số cổ phiếu đang lưu hành. Với tỷ lệ này, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025, căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông là 8/10, trong khi ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10.

Bên cạnh phương án trên, trước đó HĐQT Khang Điền cũng đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 10,8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026. Lượng cổ phiếu này tương đương 0,968% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, với giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu.

Mức giá ESOP thấp hơn khoảng 24% so với thị giá KDH chốt phiên 23/9, ở mức 15.850 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng tham gia chương trình gồm thành viên HĐQT, không bao gồm thành viên độc lập HĐQT, cùng người lao động tại công ty và các công ty con. Theo danh sách được doanh nghiệp công bố, có 235 người, bao gồm lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, thuộc diện tham gia đợt phát hành này.

Thời gian thực hiện ESOP dự kiến cùng thời điểm với đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Số tiền thu được từ chương trình sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nếu hoàn tất hai phương án trên, số lượng cổ phiếu KDH sẽ tăng từ khoảng 1,12 tỷ đơn vị lên 1,25 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ tăng từ khoảng 11.222 tỷ đồng lên 12.452 tỷ đồng.

Ảnh: KDH

Ở một diễn biến khác, ông Lý Tuấn Kiệt, Phó Tổng Giám đốc Khang Điền và là con trai ông Lý Điền Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu KDH.

Cụ thể, ông Lý Tuấn Kiệt đã mua thành công 20 triệu cổ phiếu KDH thông qua phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông Kiệt nắm giữ tăng lên hơn 20,6 triệu đơn vị, tương ứng 1,838% vốn điều lệ Khang Điền.

Trên thị trường chứng khoán, KDH kết phiên 23/9 tại 15.850 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Khang Điền đạt khoảng 17.787 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu KDH từ năm 2025 đến nay. (Nguồn: TradingView)