Khang Điền bảo lãnh khoản vay cho công ty con làm dự án hơn 16.000 tỷ đồng

Phối cảnh dự án Khu Mả Lạng. Ảnh: KDH

Theo công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 22/10, HĐQT CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) đã thông qua việc phát hành văn bản bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Khang Phúc An tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh TP Hà Nội.

Cùng ngày, Khang Điền và VietinBank tổ chức lễ ký kết hợp đồng cho vay dự án chỉnh trang đô thị Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, với tổng hạn mức tín dụng gần 13.500 tỷ đồng.

Dự án nằm tại phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành, TP HCM, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Ngoài khoản vay trên, Khang Điền còn thông qua việc bảo lãnh cho các nghĩa vụ của Khang Phúc An tại VietinBank phát sinh từ việc ngân hàng cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng BT. HĐQT giao Tổng giám đốc ký các văn bản, tài liệu và thực hiện thủ tục liên quan. Nghị quyết không nêu cụ thể giá trị khoản vay được bảo lãnh.

Khang Phúc An được Khang Điền thành lập vào tháng 8/2026 với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, do doanh nghiệp sở hữu 100% vốn, nhằm ký kết và thực hiện hợp đồng BT đối với dự án Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo. Công ty đặt trụ sở tại Saigon Centre, số 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP HCM.

Về dự án Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, HĐND TP HCM đã thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức PPP vào ngày 19/6/2026. Sau đó, UBND TP HCM phê duyệt Khang Điền làm nhà đầu tư. Dự án chính thức được khởi công ngày 29/8/2026, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2029.

Dự án có tổng diện tích khoảng 42.090,5 m², gồm khu Mả Lạng rộng khoảng 37.740,5 m² và khu Chợ Gà - Gạo rộng khoảng 4.350 m², nằm tại khu vực trung tâm TP HCM.

Trong đó, khu Mả Lạng dự kiến xây dựng chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ, 93 căn nhà thấp tầng cùng trường học liên cấp và các công trình hạ tầng xã hội. Khu Chợ Gà - Gạo dự kiến xây dựng chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 35 tầng với 760 căn hộ, phục vụ nhu cầu tái định cư của người dân.

Tổng quan về dự án Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo. Ảnh: Được tạo dưới sự hỗ trợ của AI

Dự án Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo được triển khai nhằm chỉnh trang hai khu dân cư lâu năm tại trung tâm TP HCM, cải thiện điều kiện sống và đáp ứng nhu cầu tái định cư của người dân. Theo định hướng được công bố, các căn hộ nhà ở xã hội tại dự án phục vụ tái định cư, không nhằm mục đích kinh doanh thương mại.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 16.369,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm gần 11.000 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 2.900 tỷ đồng, phần còn lại dành cho hạ tầng kỹ thuật, lãi vay, dự phòng và các chi phí khác.

Đối với phương án tài chính, Khang Điền có trách nhiệm tự huy động toàn bộ nguồn vốn triển khai dự án. Sau khi hoàn thành và bàn giao công trình, nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất kết hợp nguồn ngân sách TP HCM.