Kháng cáo bất thành, Hakimi phải hầu tòa tội hiếp dâm

Phán quyết kể trên dập tắt hy vọng khép lại vụ kiện của hậu vệ người Morocco, buộc anh phải trực tiếp đối chất trước tòa án hình sự.

Cáo buộc bắt nguồn từ sự việc diễn ra vào tháng 2/2023, khi một người phụ nữ tố cáo Hakimi có hành vi cưỡng bức cô tại nhà riêng của anh ở ngoại ô Paris (Pháp).

Dù quyết định đưa vụ án ra xét xử đã được thông qua từ tháng 6/2026, hậu vệ thuộc biên chế PSG vẫn nộp đơn khiếu nại lên cơ quan tư pháp cấp cao nhất với mục đích đình chỉ xét xử nhưng không thành công.

Sau phán quyết của tòa án, luật sư đại diện cho nguyên đơn, bà Rachel-Flore Pardo, tuyên bố: "Sau hơn 3 năm ròng rã đấu tranh pháp lý và chịu đựng nhiều bôi nhọ, thân chủ tôi quyết tâm đòi lại công lý đến cùng. Phiên tòa này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các nạn nhân khác và đập tan tấm khiên dung túng cho nạn bạo lực tình dục trong thế giới bóng đá nam".

Cách đây chưa lâu, ngôi sao thuộc biên chế PSG từng chia sẻ sự việc là cú sốc lớn và là điều tồi tệ nhất ảnh hưởng đến gia đình anh. Hakimi nhấn mạnh những lời buộc tội là hoàn toàn bịa đặt và bản thân hoàn toàn giữ được sự bình tĩnh để chờ đợi sự thật được pháp luật làm sáng tỏ.

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