Khẩn trương xử lý sạt trượt mái thượng lưu đê tả Đáy

Lực lượng hộ đê đang đóng bao cát xử lý sự cố.

Sự cố được Hạt quản lý đê Kim Bảng phát hiện lúc 8h ngày 16/9. Sau khi kiểm tra, xác định ban đầu tình hình sự cố diễn biến trên mái thượng lưu đê tả Đáy có chiều dài cung sạt 18m; cao trình đỉnh cung +8,15m, chiều rộng vết sạt khoảng 0,5-1m, cao trình chân cung sạt + 8,05-+6,48, cung sạt thẳng đứng độ sâu từ 0,5-1,7m và mép cung sạt sát mặt đê.

Ngay sau khi phát hiện sự cố sạt trượt mái thượng lưu đê tả Đáy, UBND phường Kim Bảng phối hợp với Hạt quản lý đê Kim Bảng xác định phạm vi, mức độ sự cố và triển khai các biện pháp ứng phó ngay từ giờ đầu.

Đóng cọc tre gia cố dưới mái đê tại điểm sạt trượt.

UBND phường Kim Bảng đã huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ và vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm: Nhân lực 130 người (là lực lượng Công an, Quân sự, an ninh trật tự, dân quân tự vệ và người dân trên địa bàn), 5.000 bao tải, 500 cọc tre, 50 m3 cát cùng với phương tiện máy xúc, xe ô tô vận chuyển…

Sự cố được khẩn trương xử lý theo phương pháp đóng cọc tre dưới mái đê, bổ sung bao cát gia cố để chống điểm sạt lở mở rộng. Địa phương phấn đấu hoàn thành xử lý sự cố giờ đầu trong ngày 16/9.

Đắp bao cát gia cố chân đê tại điểm sạt trượt.

Cùng với tập trung xử lý sự cố, UBND phường Kim Bảng, Hạt Quản lý đê Kim Bảng tổ chức khoanh vùng, cảnh báo khu vực xảy ra sự cố, bố trí lực lượng theo dõi, kiểm tra thường xuyên diễn biến mái đê, nhất là hiện nay thời tiết vẫn đang tiếp tục có mưa; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư thiết yếu để kịp thời xử lý các tình huống khi có sự cố bất thường xảy ra, đảm bảo an toàn cho tuyến đê.