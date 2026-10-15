Khẩn trương xử lý sạt trượt đất tại hồ thủy lợi chứa 11 triệu m³ nước

Cung trượt dài khoảng 200m

Giữa tháng 9 vừa qua, sau nhiều ngày mưa lớn liên tục, tại khu vực hồ thủy lợi Đắk Lông Thượng xuất hiện nhiều vết nứt trên tuyến đường quản lý, vận hành quanh hồ. Vị trí bị ảnh hưởng kéo dài khoảng 200m, cách tràn xả khoảng 1,2km. Các vết nứt trên mặt đường rộng từ 20-30cm, sâu từ 0,2-1,2m, cho thấy tình trạng biến dạng nền đất vẫn diễn biến phức tạp.

Không chỉ mặt đường bị ảnh hưởng, khu vực sườn đồi tiếp giáp cũng xuất hiện cung trượt dài, tổng diện tích đất nằm trong phạm vi trượt khoảng 1,5ha. Tại đỉnh cung trượt, mặt đất sụt lún, chênh lệch độ cao từ 0,5-1,5m. Những vết nứt kéo dài ngang sườn đồi đã làm đứt gãy, hư hỏng một số đoạn đường bê tông.

Hiện trường sạt trượt đất bên hồ Đắk Lông Thượng.

Đáng lo ngại, tình trạng sụt lún, sạt trượt xuất hiện trong bối cảnh thời tiết tại khu vực diễn biến bất lợi, mưa lớn kéo dài có thể khiến nền đất tiếp tục bão hòa nước, làm gia tăng nguy cơ dịch chuyển của khối đất trên sườn đồi.

Hồ thủy lợi Đắk Lông Thượng có dung tích hơn 11 triệu m³ nước, giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước tưới cho khoảng 2.000ha đất sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, tại thời điểm kiểm tra, mực nước hồ đang hạ thấp nên tình trạng sạt trượt chưa ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa. Tuy nhiên, diễn biến sụt lún vẫn phức tạp, các vết nứt phía sườn đồi tiếp tục có dấu hiệu sụt lún và có khả năng mở rộng nếu mưa lớn kéo dài.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế ở hiện trường.

Hiện tại, khối đất tiếp tục dịch chuyển, tuyến đường quản lý, vận hành hồ và đường vào khu sản xuất có nguy cơ hư hỏng, gây gián đoạn việc đi lại của người dân. Đất, đá từ sườn đồi trượt xuống có nguy cơ bồi lấp một phần lòng hồ, ảnh hưởng đến khả năng tích trữ nước của công trình, từ đó tác động đến việc bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Chủ động ứng phó, ngăn nguy cơ sạt trượt lan rộng

Qua đánh giá bước đầu, cơ quan chuyên môn xác định mưa lớn kéo dài là yếu tố khách quan làm đất bão hòa nước, suy giảm độ bền và gia tăng nguy cơ trượt tại khu vực có địa hình dốc. Nền địa chất tại đây chủ yếu là đất bazan, được đánh giá có tính liên kết kém, dễ trở nên bở rời khi gặp điều kiện bất lợi.

UBND xã Bảo Lâm 2 đã khuyến cáo người dân không đi qua khu vực vào ban đêm, khi có mưa lớn, thời tiết diễn biến bất thường. Việc tổ chức cảnh báo, kiểm soát đi lại được xác định là giải pháp cần thiết để hạn chế nguy cơ mất an toàn trong thời gian theo dõi, đánh giá diễn biến sạt trượt.

Phạm vi ảnh hưởng do sạt trượt đất rộng khoảng 1,5ha.

Cuối tháng 9/2026, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho người dân và công trình hồ chứa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đánh giá tình trạng sạt lở, sụt lún tại khu vực gần hồ thủy lợi Đắk Lông Thượng là nghiêm trọng, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương và các ngành chức năng khẩn trương theo dõi sát diễn biến, chủ động phương án bảo vệ an toàn hồ, đập.

Những ngày qua, Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi Lâm Đồng đã đào rãnh thu gom nước mặt, phủ bạt tại khu vực bị ảnh hưởng và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế nước mưa chảy vào các vết nứt. Đây là những giải pháp trước mắt để giảm lượng nước thấm vào nền đất, hạn chế các tác động bất lợi trong thời gian mưa lớn còn có thể tiếp diễn.

Sạt trượt đất tại khu vực này diễn biến phức tạp.

Song song với việc xử lý tại hiện trường, đơn vị quản lý công trình phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến sụt lún, sạt trượt trên tuyến đường vận hành và khu vực đồi đất tiếp giáp. Những thay đổi về độ mở rộng của vết nứt, mức độ sụt lún và phạm vi dịch chuyển của khối đất cần được ghi nhận để kịp thời có phương án ứng phó khi tình hình chuyển biến xấu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, khu vực sạt trượt hiện chưa có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, nhà ở của nhiều người dân và công trình hồ chứa, nhưng nguy cơ sụt lún tiếp diễn vẫn cần được đặc biệt lưu ý, nhất là khi thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Hồ thủy lợi Đắk Lông Thượng được xây dựng từ năm 2007, có dung tích chứa hơn 11 triệu m³ nước, bảo đảm cung cấp nước tưới cho khoảng hơn 2.000 ha cà phê của người dân trên địa bàn xã Bảo Lâm 1 và xã Bảo Lâm 2. Khu vực này từng xảy ra sụt lún vào năm 2012. Từ đó đến nay, tình trạng sụt lún tiếp tục có những diễn biến phức tạp qua từng năm.