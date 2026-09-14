Khẩn trương xử lý sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh

Trước đó khoảng 14h15’ ngày 13/9, 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi về mắc kẹt tại trụ cầu đường sắt Mỹ Chánh và cầu đường bộ Mỹ Chánh (phía hạ lưu cầu đường sắt) đoạn qua xã Nam Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).

Nỗ lực giải cứu 3 sà lan mắc kẹt ở cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh. Ảnh: VNR.

Trong 3 sà lan trôi dạt về mắc kẹt, có hai chiếc mắc kẹt dưới cầu, trong đó một chiếc nổi, một chiếc chìm nghiêng. Chiếc sà lan còn lại nhỏ hơn, nằm phía sau chiếc sà lan nổi đang mắc kẹt dưới cầu.

Nước lũ chảy mạnh, việc đưa những chiếc sà lan khỏi vị trí gặp không ít khó khăn. Ca bin của chiếc sà lan lớn còn nổi mắc kẹt dưới cầu bị móp méo và làm hư hỏng lan can của cầu đường sắt.

Lực lượng chức năng đã tiến hành cưa cắt phần ca bin của sà lan dính chặt vào lan can cầu.

Đồng thời triển khai phương án lắp đặt máy bơm để bơm nước vào chiếc sà lan lớn còn nổi mắc kẹt để sà lan bớt nổi lên nhằm giảm ảnh hưởng đến dầm cầu nếu nước lũ dâng cao hơn.

Tập đoàn Đường sắt Quốc Gia Việt Nam theo dõi sát sao và chỉ đạo tác nghiệp tránh tàu để đảm bảo an toàn cho cầu và tàu đi qua.

Đơn vị kiểm tra phần đường trên cầu, thanh má hạ không bị ảnh hưởng nhiều, đảm bảo an toàn cho các tàu qua cầu Mỹ Chánh (km651+084- km651+200) với tốc độ v=15km/h.