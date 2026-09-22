Khẩn trương xử lý rác thải sinh hoạt tồn đọng tại các phường Bách Quang, Bá Xuyên, Sông Công

Rác thải sinh hoạt tồn đọng tại điểm tập kết trên địa bàn phường Bách Quang do chưa được vận chuyển đi xử lý.

Tại các phường nói trên, mỗi ngày phát sinh khoảng 30-40 tấn rác thải sinh hoạt. Do chưa có nơi tiếp nhận xử lý, lượng rác này phải lưu giữ tạm thời tại các điểm tập kết. Nếu tình trạng kéo dài, rác tồn lưu sẽ tiếp tục gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Trước mắt, UBND 3 phường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động bố trí nơi lưu giữ tạm thời; tăng cường vệ sinh, thu gom gọn rác tại các điểm tập kết, hạn chế phát sinh điểm đổ rác tự phát. Đồng thời, kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu đơn vị xử lý tiếp tục tiếp nhận rác hoặc sớm bố trí cơ sở thay thế, bảo đảm hoạt động thu gom, vận chuyển không bị gián đoạn kéo dài.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở xử lý rác; rà soát việc thực hiện hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, làm rõ tồn tại, vướng mắc và đề xuất giải pháp.

UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành rà soát nguồn kinh phí, tài sản, nhân lực, tham mưu phương án chuyển giao nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cho chính quyền cấp xã, phường. Việc sớm tháo gỡ những vướng mắc này là cần thiết để bảo đảm vệ sinh môi trường và ổn định đời sống người dân.