Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thùy Dương/Bnews/vnanet.vn

Chính sách tập trung tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06) nhưng còn tồn đọng nghĩa vụ thuế, chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh, đây là nội dung rất quan trọng, được Bộ trưởng Bộ Tài chính quan tâm và chỉ đạo ngành Thuế tập trung triển khai quyết liệt ngay sau khi Nghị quyết được Quốc hội ban hành. Chính sách có ý nghĩa trực tiếp trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đã ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng chưa hoàn thành các thủ tục, nghĩa vụ theo quy định.

Theo ông Mai Sơn, việc Quốc hội thông qua chính sách này cũng tạo điều kiện để ngành thuế đẩy nhanh tiến độ triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, hướng tới mục tiêu xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh; tạo thuận lợi cho người nộp thuế khôi phục hoạt động hoặc hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, toàn ngành thuế đã tập trung triển khai Chiến dịch với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt; bước đầu đạt được những kết quả tích cực trong việc tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, xử lý hồ sơ tồn đọng và làm sạch dữ liệu mã số thuế.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng cho thấy vẫn còn nhiều trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, còn tồn đọng các khoản nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp hoặc gặp khó khăn trong việc hoàn thành nghĩa vụ thuế, dẫn đến không thể hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Trong bối cảnh đó, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 63/2026/QH16, quy định các chính sách đặc thù xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế ở trạng thái 03, 06, là bước tháo gỡ quan trọng, góp phần hỗ trợ người nộp thuế và cơ quan thuế trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thông tin cụ thể về chính sách tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Quản lý, phát triển nguồn thu (Cục Thuế), cho biết Nghị quyết quy định hai nội dung xử lý nghĩa vụ tài chính đáng chú ý. Đối với lệ phí môn bài, người nộp thuế thuộc trạng thái 03, 06 được xử lý các khoản nợ lệ phí môn bài của kỳ phát sinh trước năm 2026 chưa nộp ngân sách nhà nước, tiền chậm nộp của các khoản lệ phí môn bài được xóa và tiền chậm nộp lệ phí môn bài còn nợ.

Trường hợp thuộc diện phải nộp lệ phí môn bài nhưng chưa kê khai, nộp thì không phải thực hiện khai, nộp và không bị tính tiền chậm nộp đối với khoản lệ phí này.

Đối với các khoản tiền chậm nộp khác, người nộp thuế thuộc trạng thái 03, 06 được xem xét xóa tiền chậm nộp nếu nộp đủ hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời nộp đủ tiền thuế nợ gốc, bao gồm tiền thuế, các khoản thu khác và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có), chậm nhất đến hết ngày 30/6/2028.

Tuy nhiên, chính sách không áp dụng đối với người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ. Các chi nhánh, văn phòng đại diện đã ngừng hoạt động nhưng doanh nghiệp, tổ chức chủ quản vẫn hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn cũng không thuộc diện áp dụng.

Ngoài ra, người nộp thuế có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động đó trong thời gian ở trạng thái 03, 06 cũng không được áp dụng chính sách, trừ trường hợp chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã kê khai, nộp đủ số thuế phát sinh.

Về trình tự thực hiện, bà Hằng cho biết người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế để thực hiện xóa nợ. Kết quả được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và gửi đến người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có).

Đối với trường hợp đã nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ, đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc và các khoản phải nộp theo quy định nhưng cơ quan thuế chưa hoàn thành việc xử lý, hồ sơ vẫn được tiếp tục xem xét, giải quyết theo Nghị quyết.

Bên cạnh đó, trong thời gian xác định các khoản nợ đủ điều kiện xóa, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm không áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với những khoản tiền đáp ứng đủ điều kiện xóa nợ. Trường hợp sau khi được xóa tiền chậm nộp nhưng cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện hưởng chính sách thì phải rà soát, phục hồi khoản tiền đã được xóa theo quy định.

Để chính sách sớm đi vào thực tiễn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn yêu cầu cơ quan thuế các cấp chủ động tổ chức thực hiện, lấy kết quả tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế làm mục tiêu trọng tâm. Theo đó, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố cần khẩn trương rà soát, phân loại các trường hợp thuộc diện áp dụng; xác định rõ số lượng hồ sơ, nghĩa vụ còn tồn đọng, những trường hợp đủ điều kiện xử lý ngay và những trường hợp cần tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ.

Đồng thời, cơ quan thuế địa phương cần tăng cường phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và chính quyền địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền để người nộp thuế biết rõ mình có thuộc diện áp dụng hay không, được hưởng chính sách gì và còn phải thực hiện nghĩa vụ, thủ tục nào.

Ông Mai Sơn cũng yêu cầu các đơn vị tranh thủ thời gian còn lại của năm 2026 để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu Chiến dịch làm sạch mã số thuế; đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể để xử lý các trường hợp thuộc diện áp dụng trong năm 2027 và thời gian tiếp theo.

Cục Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện tại từng đơn vị. Trong đó, kết quả tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng và làm sạch dữ liệu mã số thuế là thước đo hiệu quả triển khai chính sách.

Nghị quyết số 63/2026/QH16 gồm 6 điều, có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028. Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội kết quả tại kỳ họp cuối năm 2028.