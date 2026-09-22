Khẩn trương xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

Đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra công tác đáp ứng phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ tại xã Hà Trung.

Sau mưa lũ, cùng với việc khắc phục thiệt hại, ngành y tế và các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý môi trường, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, tăng cường giám sát không để dịch bệnh phát sinh và lây lan trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Hà Trung, tại địa bàn các xã thuộc trung tâm quản lý, mưa lũ đã gây ngập tại 32/71 thôn, với khoảng 4.300 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 595 giếng nước, 1.143 nhà tiêu và 262 chuồng trại gia súc bị ngập; 18.751 người bị ảnh hưởng trực tiếp, 430 người phải di dời. Đặc biệt, tại khu vực xã Tống Sơn và xã Hoạt Giang, tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp sau khi bờ kênh T2 bị tràn, vỡ một đoạn khoảng 15 - 20m, khiến nước dâng nhanh và diện tích ngập mở rộng. Khi nước lũ rút, một lượng lớn bùn đất, rác thải, xác động vật và các chất thải khác tồn đọng, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và môi trường.

Tại một số khu vực trũng thấp, nước rút chậm, trong khi khối lượng chất thải cần thu gom, xử lý lớn đang tạo áp lực cho công tác vệ sinh môi trường ở cơ sở. Đây cũng là thời điểm nguy cơ phát sinh, lây lan các bệnh truyền nhiễm gia tăng nếu việc vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước và giám sát sức khỏe cộng đồng không được triển khai kịp thời.

Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế Hà Trung đã xây dựng phương án xử lý môi trường và khắc phục hậu quả sau mưa lũ; đồng thời duy trì các tổ cơ động phòng, chống dịch, chủ động vật tư, hóa chất và phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Giám đốc Trung tâm Y tế Hà Trung Trịnh Xuân Hiệp nhấn mạnh, với phương châm “nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó”, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương huy động lực lượng xử lý môi trường, khử khuẩn nguồn nước, vệ sinh nhà cửa, công trình công cộng; đồng thời tăng cường giám sát dịch bệnh tại cộng đồng, bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống nhưng vẫn phải kiểm soát tốt nguy cơ dịch bệnh.

Theo ngành y tế, xử lý môi trường là một trong những nhiệm vụ cần được ưu tiên ngay sau khi nước rút. Các địa phương cần huy động lực lượng tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, xử lý xác súc vật chết theo đúng hướng dẫn. Những khu vực có bùn đất, chất thải tồn đọng cần được làm sạch, hạn chế để phát sinh ruồi, muỗi và các nguồn gây bệnh. Đối với nguồn nước sinh hoạt, người dân cần thau rửa giếng khơi, giếng khoan, bể chứa sau khi nước rút; thực hiện khử trùng nguồn nước bằng Chloramin B hoặc Aquatabs theo hướng dẫn trước khi sử dụng. Cùng với xử lý môi trường, các cơ sở y tế cần tăng cường giám sát dịch tễ tại cộng đồng, chủ động phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, nhất là những bệnh có nguy cơ gia tăng sau ngập lụt như tiêu chảy, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết.

Người dân tại các khu vực bị ngập lụt được khuyến cáo thực hiện ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng; không sử dụng nguồn nước chưa được xử lý và chủ động vệ sinh nhà cửa, dụng cụ sinh hoạt ngay sau khi nước rút. Thực phẩm bị ngâm nước lũ hoặc có dấu hiệu hư hỏng cần được loại bỏ, không sử dụng để tránh nguy cơ ngộ độc và mắc các bệnh đường tiêu hóa.

Bên cạnh các biện pháp chuyên môn, công tác truyền thông phòng bệnh tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước, vệ sinh môi trường, phòng chống muỗi và các bệnh truyền nhiễm thường gặp sau mưa lũ. Qua đó, nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe, hạn chế tâm lý chủ quan trong giai đoạn nước vừa rút.

Mới đây, các đoàn công tác của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác đáp ứng phòng, chống dịch bệnh, rà soát nguy cơ dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ tại một số địa phương; đồng thời cấp bổ sung Chloramin B cho các đơn vị, góp phần bảo đảm nguồn hóa chất phục vụ xử lý môi trường, khử khuẩn nguồn nước tại các khu vực bị ngập. Qua kiểm tra, ngành y tế yêu cầu các địa phương không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh sau mưa lũ, tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe người dân, nhất là tại những khu vực bị ngập sâu, ngập kéo dài. Các cơ sở y tế cần duy trì lực lượng, thuốc, vật tư và hóa chất cần thiết, sẵn sàng triển khai các biện pháp xử lý khi phát hiện nguy cơ dịch bệnh.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lê Hồng Sơn cho biết, sau mưa lũ, nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh các bệnh truyền nhiễm là rất lớn, nhất là tại những khu vực còn ngập hoặc có nhiều giếng nước, nhà tiêu, chuồng trại bị ngập. Vì vậy, các địa phương cần khẩn trương triển khai vệ sinh môi trường ngay khi nước rút; xử lý, khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt; đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.