Khẩn trương xử lý lún, nứt trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Khẩn trương bóc mặt đường, kiểm tra kết cấu

Ghi nhận của Người Đưa Tin ngày 1/10 tại khu vực qua sông Buông, phường Phước Tân và đoạn gần Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, Tp.Đồng Nai cho thấy, công tác khắc phục các vị trí lún, nứt trên mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được triển khai khẩn trương.

Vết nứt trên mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn gần sông Buông.

Từ sáng sớm, nhiều máy móc chuyên dụng được đưa vào công trường. Công nhân chia thành từng nhóm, thực hiện cắt và bóc lớp bê tông nhựa tại những khu vực phát hiện hư hỏng.

Tại Km1+900, phạm vi mặt đường có vết nứt được cắt tạo ranh giới xử lý. Sau đó, từng lớp bê tông nhựa được bóc bỏ để kiểm tra tình trạng kết cấu bên dưới.

Việc bóc dỡ được thực hiện từng phần, vừa phục vụ đánh giá hiện trạng, vừa giúp xác định chính xác phạm vi cần can thiệp. Sau khi kiểm tra, các đơn vị sẽ xử lý phần nền, kết cấu theo giải pháp kỹ thuật được thống nhất trước khi thảm trả mặt đường.

Máy móc chuyên dụng được huy động xử lý khu vực mặt đường bị lún, nứt tại đoạn qua sông Buông.

Không chỉ tập trung vào vị trí đã xuất hiện vết nứt, các kỹ sư và chuyên gia còn kiểm tra khu vực lân cận, đặc biệt là nền đường có dấu hiệu sụt lún, nghiêng về phía sông Buông.

Tại hiện trường, các bên liên tục trao đổi, rà soát phạm vi ảnh hưởng và phương án kỹ thuật nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh thêm hư hỏng, đồng thời bảo đảm độ ổn định của tuyến đường trong quá trình khai thác.

Theo phương án đang được triển khai, sau khi cắt, bóc lớp bê tông nhựa hư hỏng, nhà thầu sẽ xử lý nền và kết cấu theo yêu cầu kỹ thuật, gia cường rồi thảm lại lớp bê tông nhựa mới.

Các khu vực xung quanh vị trí nứt cũng được kiểm tra để phát hiện những điểm có dấu hiệu bất thường. Trên cơ sở đó, đơn vị thi công xác định phạm vi cần thảm bù, bảo đảm độ bằng phẳng và êm thuận của mặt đường sau khi hoàn trả.

Hoàn thiện lớp bê tông nhựa tại vị trí đang được sửa chữa trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Vừa sửa chữa vừa theo dõi giao thông toàn tuyến

Tại công trường, một nhóm công nhân tập trung cắt, bóc mặt đường; nhóm khác rà soát phạm vi cần xử lý. Lực lượng phía ngoài thực hiện các công việc phục vụ thi công và bảo đảm an toàn giao thông.

Lớp bê tông nhựa được bóc bỏ để kiểm tra, đánh giá kết cấu bên dưới trước khi tiến hành xử lý.

Dù hoạt động sửa chữa diễn ra liên tục, các công đoạn vẫn được kiểm soát. Kỹ sư, chuyên gia trực tiếp có mặt để kiểm tra hiện trạng, trao đổi phương án kỹ thuật và xác định những vị trí cần xử lý bổ sung.

Trong khi đó, dòng phương tiện vẫn lưu thông trên cao tốc. Khi đến khu vực có biển cảnh báo, các phương tiện chủ động giảm tốc độ, di chuyển theo phần đường được phân luồng để qua khu vực thi công.

Kỹ sư, chuyên gia kiểm tra hiện trạng nền đường có dấu hiệu sụt lún, nghiêng về phía sông Buông.

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt, phối hợp theo dõi và điều tiết phương tiện, hạn chế nguy cơ xảy ra xung đột giữa xe đang lưu thông với máy móc, công nhân làm việc trên tuyến.

Theo kế hoạch, trong ngày 1/10, nhà thầu tập trung hoàn thành các hạng mục xử lý bước đầu, gồm cắt bóc lớp bê tông nhựa hư hỏng, thực hiện giải pháp gia cường và thảm trả mặt đường. Các vị trí lân cận tiếp tục được kiểm tra để bảo đảm chất lượng sau sửa chữa.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Tp.Đồng Nai, qua kiểm tra, đoạn từ Km01+800 đến Km01+950, khu vực qua sông Buông theo hướng Tp.Đồng Nai đi Tp.HCM và đoạn từ Km05+140 đến Km05+069, gần KCN Tam Phước theo hướng Tp.HCM đi Tp.Đồng Nai xuất hiện tình trạng lún cục bộ và nứt dọc mặt đường.

Trước đó, ngày 22/9, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời thực hiện thí nghiệm địa chất đối với hai hố khoan.

Lực lượng chức năng phối hợp điều tiết giao thông qua khu vực đang thi công sửa chữa trên cao tốc.

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18/5/2026. Tuyến có vai trò kết nối Tp.Đồng Nai với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc Tp.HCM, đồng thời góp phần chia sẻ lưu lượng cho các tuyến giao thông hiện hữu.

Dự án thành phần 1 trước đây do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản, nay là UBND Tp.Đồng Nai; Ban Quản lý dự án là chủ đầu tư.