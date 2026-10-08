Khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, thu hẹp dòng chảy các sông, kênh

Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, Công ty TNHH MTV Sông Chu phối hợp với chính quyền các địa phương huy động lực lượng, phương tiện triển khai khơi thông dòng chảy trên các tuyến sông, kênh, tập trung tại khu dân cư, khu vực đô thị và những vị trí thường xuyên xảy ra ngập úng.

Trong đó, 6 phường trọng điểm được ưu tiên thực hiện nạo vét, phát quang, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, tại một số đoạn thuộc các tuyến kênh Khánh Vân, Đô Cương; sông Thọ Hạc, sông Nhà Lê, sông Thống Nhất... vẫn còn tình trạng lấn chiếm hành lang, lòng kênh để xây dựng hoặc sử dụng không gian lòng sông, làm thu hẹp dòng chảy, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước.

Bên cạnh đó, việc quản lý hành lang một số tuyến sông, kênh còn gặp khó khăn do liên quan đến các dự án chậm tiến độ.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sông Chu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị liên quan đã phân tích kết quả thực hiện đợt ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước. Đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là việc xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang, xây dựng trên công trình tiêu thoát nước và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu Công ty TNHH MTV Sông Chu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trên cống, mương thoát nước, che lấp cửa thu, hố ga; lấn chiếm làm thu hẹp hành lang sông, kênh tiêu.

Cùng với đó, tiếp tục huy động nhân lực, máy móc, thiết bị phát quang, vớt bèo, khơi thông dòng chảy trên các kênh tiêu, trục tiêu; tập trung vào các tuyến sông Nhà Lê, sông Lý, sông Hạc, kênh Vinh, cống tiêu khu vực núi Long và các hệ thống tiêu khác.

Công ty TNHH MTV Sông Chu phối hợp với các địa phương xác định cụ thể các mốc hành lang công trình thủy lợi, làm cơ sở phục vụ quản lý, giám sát các hoạt động trong phạm vi công trình thủy lợi, góp phần duy trì khả năng tiêu thoát nước, hạn chế nguy cơ ngập úng và bảo đảm an toàn hệ thống tiêu trên địa bàn.