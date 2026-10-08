Khẩn trương xử lý dứt điểm các dự án đầu tư công chậm tiến độ

Theo công văn, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, phản ánh chính xác tình hình thực hiện, khó khăn và tiến độ xử lý của từng dự án; đồng thời, các chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và chính quyền địa phương liên quan cần tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với dự án đã có phương án xử lý, phải đẩy nhanh thủ tục điều chỉnh chủ trương, thiết kế, lựa chọn nhà thầu và đẩy mạnh tiến độ thi công.

Các công trình đã xong phải khẩn trương nghiệm thu, quyết toán và đưa vào sử dụng. Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách 31 dự án thuộc diện theo dõi khẩn trương kiểm tra, đôn đốc để hoàn thành đúng cam kết. Các sở, ban, ngành phải chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền.