Khẩn trương xử lý điểm sụt lún, nứt nền đường trên Quốc lộ 4D

Nhiều chỗ đứt gãy lớn tại mặt đường Km82+600 trên quốc lộ 4D.

Theo đó, nhà thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Khánh Hưng, đơn vị hiện đang thi công tuyến đường nối hầm Hoàng Liên, gần điểm sụt lún, được chỉ định thi công, xử lý sự cố nói trên.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, các vết nứt dọc theo mép mặt đường dài khoảng 100m, có 2 vết nứt lớn và rộng ở mặt đường chạy dài dọc theo taluy âm, một phần mặt đường đã bị sụt lún hiện rõ, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện giao thông. Đơn vị thi công đã căng dây, đặt biển cảnh báo, cử người theo dõi.

Theo phương án thi công, phần ta luy dương ở điểm sụt lún được múc vào sâu để lấy mặt bằng cho các phương tiện đi lại tạm thời. Nhà thầu đã huy động 3 máy múc, 3 xe tải để san gạt, chở đất đá đến điểm tập kết. Dự kiến, khối lượng đất đá lớn, sụt lún có thể kéo dài thêm ở mặt đường nên công việc thi công có thể kéo dài.

Đơn vị thi công khẩn trương xử lý sự cố sụt lún, nứt đường tại Km82+600 trên quốc lộ 4D.

Ông Trần Vũ Hương, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Khánh Hưng cho biết, đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc làm việc ngày đêm, nhanh chóng xử lý sự cố để các phương tiện lưu thông an toàn. Dự kiến phải hơn 1 tháng mới khắc phục xong hoàn toàn.

Hiện trên Quốc lộ 4D đoạn thuộc địa phận xã Bình Lư đang thi công hầm Hoàng Liên nên lượng xe, máy móc phục vụ cho công trình qua lại rất lớn. Các phương tiện vẫn lưu thông được bình thường nhưng phải theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Việc nhanh chóng khắc phục sự cố sụt lún sẽ đảm bảo an toàn cho các phương tiện cũng như tiến độ thi công các dự án tại đây.

Trước đó, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 20/10 đến ngày 10/11, tại khu vực Km82+600/QL4D thuộc xã Bình Lư đã xuất hiện cung trượt gây sụt lún, nứt vỡ nền và mặt đường bê tông nhựa. Ban đầu, các vết nứt dọc theo mép đường.

Tuy nhiên, gần đây, phạm vi cung trượt mở rộng nghiêm trọng, kéo dài khe nứt lên khoảng 100 m và ngày càng rộng. Ngày 12/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ký Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại vị trí trên.