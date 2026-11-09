Khẩn trương xử lý đất đá sạt lở trên đường Hồ Chí Minh qua Thanh Hóa

Theo cập nhật từ Khu Quản lý đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam), ngay sau khi ghi nhận sự cố, đơn vị đã chỉ đạo Công ty 472 là đơn vị phụ trách xử lý sự cố khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực xảy ra sạt lở. Theo đó, tập trung bố trí nhân lực, phương tiện tổ chức cảnh báo từ xa, đặt biển báo, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực bị ảnh hưởng, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đồng thời, Công ty 472 được yêu cầu khẩn trương kiểm tra hiện trường, huy động máy móc, thiết bị thu dọn đất đá tràn xuống mặt đường, từng bước khôi phục điều kiện lưu thông. Công tác theo dõi diễn biến mái ta luy tiếp tục được chú trọng nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ sạt lở tiếp diễn, nhất là trong điều kiện mưa lớn còn có thể kéo dài.

Khu Quản lý đường bộ I chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát hiện trường, chủ động phương án ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, duy trì giao thông thông suốt trên tuyến.

Nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, Cục Đường bộ Việt Nam đang tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa; chủ động phối hợp với các đơn vị truyền thông để thông tin đến người dân được biết.

Các cơ quan, đơn vị bố trí lực lượng trực gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người, tài sản do bất cẩn, chủ quan.

Đối với các vị trí bị sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông, các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phối hợp với địa phương triển khai ngay phương án phân luồng từ xa, khẩn trương khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để bảo đảm thông xe trong thời gian nhanh nhất.

Các cơ quan, đơn vị lưu ý phải bảo đảm an toàn cho các lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục sự cố mưa lũ trên các tuyến giao thông. Đồng thời, chủ động phối hợp, kịp thời hỗ trợ Sở Xây dựng các địa phương khắc phục, bảo đảm giao thông, đặc biệt là trên các trục giao thông chính, các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.