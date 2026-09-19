Khẩn trương xử lý các tuyến đường đang bị chia cắt

Quốc lộ 16 qua Yên Khương chưa thể thông xe

Ngày 19/9, thông tin từ Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, đang tích cực phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương huy động nhân lực, máy móc để xử lý các điểm sạt lở, gây chia cắt.

Quốc lộ 16 qua xã Yên Khương đang bị chia cắt do sạt lở đất.

Tại Km138+700 trên Quốc lộ 16 qua xã Yên Khương xảy ra sạt lở đất, khiến giao thông trên tuyến bị ách tắc. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương huy động máy móc, nhân lực để giải tỏa đất đá, khôi phục giao thông.

Qua kiểm tra khối lượng đất đá tràn xuống lòng đường khoảng 200m³, dù không quá lớn, việc xử lý gặp nhiều khó khăn do đất trên sườn đồi đã ngấm no nước. Nếu giải tỏa ngay lượng đất đá dưới lòng đường, đất đá từ phía trên có thể tiếp tục tràn xuống.

Người dân cần lưu ý khi lưu thông qua các cung đường có nguy cơ sạt lở.

Tại điểm sạt lở, nước vẫn chảy kéo theo bùn, đất đá xuống mặt đường, khiến tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến. Trong đêm 18/9, Sở Xây dựng tiếp tục huy động máy móc, nhân lực để xử lý điểm ách tắc, phấn đấu sớm thông tuyến Quốc lộ 16. Đến ngày 19/9 người và phương tiện vẫn chưa thể lưu thông qua đây.

Quốc lộ 15C xuất hiện điểm sạt lở taluy âm

Trên Quốc lộ 15C, đoạn qua xã Trung Lý, một điểm sạt lở taluy âm cũng đang được lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ.

Mặt đường trên Quốc lộ 15C xuất hiện nhiều vết nứt lớn.

Điểm sạt lở nằm tại Km54 Quốc lộ 15C, cách cầu Khằm 1 khoảng 100m theo hướng từ xã Trung Lý đi Hiền Kiệt. Vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 19m, nền đường có dấu hiệu tiếp tục biến động, phạm vi ảnh hưởng có xu hướng mở rộng về phía mặt đường.

Trước nguy cơ mất an toàn, khu vực này đã được căng dây phản quang để cảnh báo. UBND xã Trung Lý bố trí lực lượng túc trực, thường xuyên theo dõi diễn biến tại hiện trường, cảnh báo nguy hiểm và điều tiết giao thông khi cần thiết.

Tình trạng đá lớn lăn xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực bản Khằm cần giảm tốc độ, tăng cường quan sát, nhất là khi trời mưa, ban đêm hoặc tầm nhìn hạn chế.

Người tham gia giao thông không tự ý tháo dỡ, di chuyển dây phản quang và các thiết bị cảnh báo tại khu vực sạt lở. Khi phát hiện đất đá tiếp tục sạt xuống mặt đường, phạm vi sạt lở mở rộng hoặc xuất hiện dấu hiệu mất an toàn, cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường lên bản Năng Cát

Tại xã Linh Sơn, mưa lớn cũng gây sụt lún và sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường từ khu En, bản Trí Nang đi bản Năng Cát.

Sạt lở ta luy âm đường lên bản Năng Cát.

Đoạn tuyến từ Km1+00 đến Km3+390 xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đứt gãy; nhiều tuyến mương thoát nước bị vùi lấp. Đất đá từ taluy tràn xuống mặt đường với khối lượng lớn. Tại một số vị trí, nước xói mòn tạo thành những hàm ếch sâu vào lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng.

Trước tình hình trên, UBND xã Linh Sơn đã bố trí lực lượng canh gác tại hai đầu tuyến, cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn.

Công an xã Linh Sơn cũng phát đi thông báo khẩn, đề nghị người dân tuyệt đối không di chuyển, kể cả đi bộ, qua tuyến đường từ khu En lên bản Năng Cát cho đến khi có thông báo mới.

Lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan giăng dây cảnh báo, lập rào chắn và triển khai phương án khắc phục sự cố. Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn các tuyến đường khác phù hợp, đồng thời thông tin cho người thân để tránh đi vào khu vực nguy hiểm.

Không chỉ gây ảnh hưởng đến giao thông, mưa lớn còn làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại các khu dân cư. Tại khu vực đồi vực Chếnh, thôn Lê Lợi, vị trí đang được theo dõi sạt lở thuộc Km1+500, tỉnh lộ 530B tiếp tục xảy ra sạt trượt, đất đá chảy tràn xuống đường với khối lượng khoảng 45m³. UBND xã đã bố trí người gác tại hai đầu điểm sạt lở, đồng thời hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng khác.

Tình trạng sạt lở ta luy đường phía sau nhà tại một số thôn, bản cũng được ghi nhận, ảnh hưởng đến 8 hộ dân. Chính quyền địa phương đã triển khai phương án di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở tiếp diễn

Trong điều kiện mưa lớn kéo dài, đất đá đã ngấm nước, nguy cơ sạt lở có thể tiếp tục xảy ra, đặc biệt tại các khu vực đồi núi, ta luy dương và ta luy âm.

Chính quyền các địa phương đề nghị người dân không chủ quan, tuyệt đối không đi qua những tuyến đường đã được cắm biển cảnh báo, rào chắn hoặc thông báo cấm đường. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tăng cường quan sát, nhất là khi trời mưa, ban đêm hoặc tầm nhìn bị hạn chế.

Khi phát hiện đất đá tiếp tục sạt xuống đường, xuất hiện vết nứt, sụt lún hoặc phạm vi sạt lở có dấu hiệu mở rộng, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo cho chính quyền, lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến, tổ chức cảnh báo, phân luồng giao thông và huy động phương tiện khắc phục các điểm sạt lở, nhằm sớm khôi phục giao thông và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.