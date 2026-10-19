Khẩn trương xử lý các điểm sạt lở ở miền núi

Nhà thầu thi công kè taluy cầu Bản Cạn, dọc tuyến sông Lò trên địa bàn xã Trung Hạ.

Nhiều điểm sạt lở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 22/9/2026 gây thiệt hại tại nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh xảy ra 354 vị trí sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá khoảng 64.284m3; 24 vị trí sạt lở taluy âm, tổng chiều dài 360m. Đến nay, các tuyến đường cơ bản đã được thông tuyến. Tuy nhiên, khối lượng đất đá cần xử lý còn lớn, nhiều vị trí nền đường, taluy tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi thời tiết diễn biến bất lợi. Trên Quốc lộ 15C, tại Km54+030, đoạn qua bản Khằm 1 (xã Trung Lý), sạt lở taluy âm ăn vào khoảng 1/3 mặt đường, với chiều dài khoảng 20m. Tình trạng này đe dọa an toàn của người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Tại Km89+250, đoạn qua xã Pù Nhi, nền, mặt đường bị lún sụt, taluy âm hư hỏng. Trong khi đó, tại Km24+300 trên đường tỉnh 519, đoạn qua xã Vạn Xuân, sạt lở taluy âm làm xói trôi cống, nền và mặt đường...

Không chỉ gây hư hỏng hạ tầng giao thông, mưa lớn còn làm gia tăng nguy cơ sạt trượt tại các khu dân cư. Tại khu vực đồi Lau Ván, bản Trí Nang (xã Linh Sơn), những vết nứt trên sườn đồi xuất hiện sau đợt mưa lớn, có xu hướng tiếp tục phát triển. Đỉnh cung trượt cao trung bình khoảng 40m so với mặt đường; một số vị trí sụt xuống từ 1 đến 2,5m, vết nứt rộng từ 0,2 đến 0,5m. Tuyến đường từ khu En đi bản Năng Cát, xã Linh Sơn cũng bị sụt lún, xô dịch, mặt đường nứt vỡ trên đoạn dài khoảng 70m, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của 146 hộ với 660 nhân khẩu tại bản Năng Cát và hoạt động của khu du lịch cộng đồng bản Năng Cát - thác Ma Hao.

Tại xã Trung Hạ, nguy cơ sạt lở cũng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Ở bản Lốc Tong, vết nứt trên sườn đồi Pu Già kéo dài khoảng 600m, độ sâu sụt lún từ 0,5 đến 1,5m, đe dọa trực tiếp 28 hộ với 131 nhân khẩu và tuyến Quốc lộ 217. Tại bản Trung Xuân, các vết nứt xuất hiện trên sườn đồi dài từ 150 đến hơn 200m, sâu từ 0,5 đến 1,2m... gây ảnh hưởng đến 30 hộ với 111 nhân khẩu.

Ban bố tình huống khẩn cấp, triển khai các công trình khắc phục

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các quyết định công bố tình huống khẩn cấp, đồng thời chỉ đạo triển khai những công trình xử lý các điểm sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Ngày 25/9, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3170/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại khu vực đồi Lau Ván, bản Trí Nang (xã Linh Sơn). Ngày 30/9, Quyết định số 3244/QĐ-UBND được ban hành để công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đồi đất tại bản Lốc Tong và bản Trung Xuân (xã Trung Hạ)... Chính quyền các địa phương được yêu cầu khẩn trương sơ tán người dân theo phương châm “4 tại chỗ”, khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và tìm kiếm vị trí phù hợp để bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.

Trên lĩnh vực giao thông, dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở tuyến đường từ Quốc lộ 217, xã Trung Hạ đi xã Hồi Xuân có tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng, do UBND xã Trung Hạ làm chủ đầu tư. Dự án đang được tập trung xử lý các điểm sạt lở taluy, gia cố nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước. Trong đó, 12 vị trí sạt lở taluy âm dọc sông Lò được gia cố chân taluy bằng bê tông cốt thép. Riêng hạng mục cầu Bản Cạn, các giải pháp khắc phục gồm gia cố chân taluy, mái taluy, bổ sung hệ thống thoát nước, hoàn trả mặt đường và sửa chữa lan can cầu đang được đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ.

Mới đây, ngày 13/10, UBND tỉnh tiếp tục công bố tình huống khẩn cấp, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại Km54+030, Km89+250 trên Quốc lộ 15C và Km24+300 trên đường tỉnh 519, do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 13 đến 22/9/2026.

Tổng kinh phí dự kiến khoảng 18,58 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong quý II/2027. Theo phương án khắc phục, tại Km54+030 trên Quốc lộ 15C, đoạn qua xã Trung Lý, sẽ điều chỉnh tim tuyến về phía taluy dương, hoàn trả kết cấu nền, mặt đường, công trình thoát nước và các hạng mục an toàn giao thông. Tại Km89+250, đoạn qua xã Pù Nhi, tập trung xử lý sạt lở, gia cố taluy âm, khắc phục hư hỏng nền và mặt đường. Đối với Km24+300 trên đường tỉnh 519, đoạn qua xã Vạn Xuân, công trình sẽ xử lý sạt lở taluy âm, khắc phục tình trạng xói trôi cống, nền và mặt đường.

Việc liên tiếp ban bố các tình huống khẩn cấp, bố trí nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ triển khai, khắc phục các công trình đang được UBND tỉnh, các sở, ngành tập trung thực hiện nhằm sớm xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống người dân vùng cao, biên giới.