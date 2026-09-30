Khẩn trương xử lý bất cập tại các dự án giao thông TP.HCM

Ngày 30/9, thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, qua công tác quản lý hạ tầng giao thông, đơn vị ghi nhận một số dự án do Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư còn tồn tại, bất cập ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong quá trình thi công và khai thác.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Giao thông TP.HCM khẩn trương khắc phục các tồn tại về an toàn giao thông tại một số dự án.

Theo đó, tại một số dự án vẫn còn tình trạng mặt đường hư hỏng, ngập nước, chưa bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Một số công trình đã đưa vào khai thác nhưng chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện về khai thác, duy tu, bảo trì theo quy định.

Để khắc phục, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Giao thông khẩn trương duy tu, sửa chữa mặt đường tại khu vực nút giao Tân Vạn, đường Nguyễn Xiển, Võ Chí Công, Đỗ Xuân Hợp.

Đồng thời, Ban Giao thông phải hoàn thiện đầy đủ thủ tục đưa vào khai thác tạm đối với các hạng mục, công trình như hầm chui nút giao An Phú, hầm chui nút giao Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ, cầu N3, cầu N4 thuộc nút giao An Phú, cầu Nam Lý...

Đối với các công trình đã đưa vào khai thác như đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu Phú Hữu đến nút giao Liên Phường; đường song hành bờ Bắc, bờ Nam Quốc lộ 1... Sở yêu cầu Ban Giao thông thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận, quản lý công trình theo quy định.

Ban Giao thông phải báo cáo tình hình thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 5/10. Sở Xây dựng giao Phòng Kiểm tra chuyên ngành phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng thi công gây mất an toàn giao thông. Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc khắc phục các tồn tại. Hai đơn vị được giao báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 10/10.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Ban Giao thông nghiêm túc thực hiện các nội dung khắc phục. Trường hợp tiếp tục chậm trễ, Sở sẽ báo cáo UBND TP.HCM xem xét trách nhiệm của Ban Giao thông trong việc bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công các công trình trên địa bàn.