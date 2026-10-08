Khẩn trương xử lý 31 dự án đầu tư công chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài

Chủ tịch UBND thành phố phê bình Sở Y tế; Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên; UBND các xã, phường: Hội An, Hội An Đông, Núi Thành, Thạnh Mỹ, Nam Giang, An Thắng do chưa nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ các dự án chậm tiến độ theo ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 13546/STC-DA&ĐTC ngày 28-9-2026.

Trong 31 dự án thuộc diện nói trên, có 5 dự án đã hoàn thành thi công và đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao, quyết toán. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng quản lý dự án Lò đốt rác thải Hội An; Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng quản lý dự án Đường Vành đai phía Tây 2; Sở Y tế quản lý dự án Phòng khám đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. 2 dự án còn lại do chính quyền cấp xã, phường quản lý, gồm Đường giao thông Bình Trung đi Bình Phú do UBND xã Thăng Điền quản lý và Kè sinh thái Cẩm Kim (giai đoạn 2) do UBND phường Hội An quản lý.

Trong khi đó, nhóm dự án đang trong tiến độ thực hiện gồm 17 công trình, được phân công cho 4 đơn vị làm chủ đầu tư để tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng quản lý 8 dự án, gồm: Đường trục chính vào KCN Tam Thăng mở rộng; Cầu Tam Tiến và đường dẫn; Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS; Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH2.PS; Đường ĐH5.PS; Đường giao thông đến vùng phát triển sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đăk Lây; Đường bao Nguyễn Hoàng; Đường và cầu ĐHT qua sông Vĩnh Điện. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng quản lý 7 dự án, gồm: Hồ chứa nước Lộc Đại (xã Quế Hiệp); Phòng khám đa khoa Chà Val; Trường THPT Võ Chí Công; Cải tạo, nâng cấp Công viên 29-3; Cấp điện nông thôn giai đoạn 2013-2020 (Tiểu dự án 2); Cấp điện nông thôn giai đoạn 2018-2020 (tài trợ); Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn 1). Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam quản lý dự án Nâng cấp hệ thống nội thất, trang thiết bị phòng mổ; UBND xã Núi Thành quản lý dự án Cầu Tam Giang.

Nhóm dự án ngoài tiến độ gồm 8 công trình đang gặp vướng mắc kéo dài hoặc thực hiện thủ tục dừng, điều chỉnh dự án. Trong đó có 4 dự án do chính quyền cấp xã quản lý, 4 dự án còn lại thuộc về các Ban quản lý. Ngoài ra, nhóm dự án chưa triển khai có 1 dự án là Cải tạo cảnh quan đường Nguyễn Tất Thành do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng quản lý.

Căn cứ tình hình thực tế các dự án, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao các chủ đầu tư thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đầy đủ, chính xác, nêu rõ khó khăn, vướng mắc, kết quả và tiến độ xử lý từng nội dung; hoàn thành báo cáo gửi Sở Tài chính trước ngày 9-10-2026. Chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các địa phương có liên quan tập trung nguồn lực, khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc của dự án, nhất là các nội dung liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm, thẩm quyền xử lý; xác định rõ tiến độ, thời hạn hoàn thành đối với từng nội dung, không để tình trạng tồn đọng, kéo dài.

Các dự án đã xác định được phương án xử lý, thành phố yêu cầu tập trung thực hiện, nhất là các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch. Các dự án đã hoàn thành, khẩn trương thực hiện thủ tục nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định; đồng thời rà soát, đề xuất đưa các dự án đã hoàn thành, không còn nội dung cần theo dõi ra khỏi danh mục theo dõi của Ban Nội chính Thành ủy.

Các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách 31 dự án thuộc danh mục theo dõi của Ban Nội chính Thành ủy được đề nghị khẩn trương rà soát, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo quy định; sớm hoàn thành, bàn giao công trình, đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ.