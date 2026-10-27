Khẩn trương xem xét phương án giảm giá điện từ đầu tháng 11/2026

Hôm nay (ngày 27/10/2026), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

Dự họp có lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Công Thương, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tư pháp; Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Sau khi nghe báo cáo của EVN, Bộ Tài chính và ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng có ý kiến như sau:

EVN khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để có phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027 theo đúng quy định pháp luật về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và pháp luật liên quan nhằm hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp; báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến.

Ảnh minh họa. Nguồn: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Bộ Công Thương chủ trì có ý kiến đối với phương án giá bán lẻ điện bình quân của EVN để đáp ứng tiến độ giảm giá điện từ ngày 01/11/2026; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 01/11/2026.

Trước đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2025, trong đó làm rõ tổng chi phí, giá thành sản xuất điện và các khoản chi phí chưa được hạch toán.

Theo đó, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2025 là 601.680 tỷ đồng, tương ứng giá thành 2.092,7 đồng mỗi kWh.

Trong khi đó, giá bán lẻ điện bình quân hiện là 2.204,07 đồng mỗi kWh (chưa gồm thuế VAT) được áp dụng từ ngày 10/5/2025. So với mức này, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2025 thấp hơn khoảng 111 đồng, tương đương 5%.

Tuy nhiên, khoản chênh lệch này không đồng nghĩa với lợi nhuận thực tế của EVN, do giá điện bình quân được áp dụng từ tháng 5/2025, còn giá thành sản xuất, kinh doanh tính trên cả năm.

Trong cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh, khâu phát điện vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất với 498.363 tỷ đồng, tương đương gần 83%. Tính trên mỗi kWh điện thương phẩm, chi phí phát này là 1.733,35 đồng.

Khâu phân phối và bán lẻ điện có tổng chi phí đạt 78.993,21 tỷ đồng, tương ứng giá thành 274,75 đồng.

Khâu truyền tải điện có tổng chi phí đạt 22.141,86 tỷ đồng, tương ứng giá thành 77,01 đồng.

Tổng chi phí khâu phụ trợ và quản lý ngành đạt 1.421,37 tỷ đồng, tương ứng giá thành 4,94 đồng.

Dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực có tổng chi phí đạt 760,95 tỷ đồng, tương ứng giá thành 2,65 đồng.

EVN cũng cho biết khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí sản xuất kinh doanh tại các xã, huyện đảo chưa có điện lưới âm gần 291 tỷ đồng. Nguyên nhân là giá bán điện tại những khu vực này thấp hơn giá thành.

Tính tới cuối 2025, EVN còn hơn 17.500 tỷ đồng chênh lệch tỉ giá chưa được ghi nhận, hạch toán vào giá thành sản xuất. Khoản này phát sinh từ phần còn lại của năm 2021 và giai đoạn 2022-2025.