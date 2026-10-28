Khẩn trương xây dựng vị trí việc làm phục vụ cải cách tiền lương

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa ra khi phát biểu khai mạc cuộc làm việc với 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết 5 của Bộ Chính trị.

Buổi làm việc được tổ chức trực tuyến tại trụ sở Chính phủ và trụ sở UBND các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: chinhphu.vn)

Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo tại Kết luận 107 của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các địa phương xây dựng vị trí việc làm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp.

“Đây là nhiệm vụ lớn, khó, cần tập trung triển khai trong hai tháng còn lại để báo cáo Bộ Chính trị, làm cơ sở xây dựng biên chế giai đoạn 2027-2031, đồng thời phục vụ lộ trình cải cách chính sách tiền lương và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, đi sâu vào 3 nhóm vấn đề trọng tâm: giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục hoàn thiện việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Về mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi các địa phương không chỉ đánh giá kết quả đã đạt được mà phải đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi để hoàn thành mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng lưu ý đây không chỉ là nhiệm vụ hoàn thành các dự án, công trình mà còn có ý nghĩa thúc đẩy hoạt động kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng GRDP của từng địa phương và tăng trưởng chung của cả nước.

Liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo Chính phủ nhận định khối lượng công việc còn lại rất lớn trong khi thời gian của năm 2026 không còn nhiều.

Do đó, các địa phương cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp cơ sở; thực hiện phân cấp, phân quyền phù hợp; xử lý tài sản công dôi dư, bố trí nguồn lực ngân sách và thúc đẩy chuyển đổi số.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 9 tháng năm 2026, GRDP toàn vùng tăng 9,43%, cao hơn hẳn mức bình quân chung của cả nước (9,01%), với quy mô chiếm khoảng 8,5% cả nước. Trong đó hai địa phương đạt mức tăng trưởng trên 10% là Thái Nguyên và Phú Thọ.

Về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các tỉnh trong vùng cơ bản đã hoàn thành kiện toàn bộ máy, bố trí trụ sở, bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản công và bố trí kinh phí vận hành, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Tuy nhiên, khối lượng nhiệm vụ được phân cấp cho cấp xã tăng lên đáng kể, trong khi năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là tại các xã vùng cao, biên giới, còn hạn chế.