Khẩn trương xây dựng trạm bơm Cẩm Bào

Để bảo đảm dự án hoàn thành đúng kế hoạch, phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai, chủ đầu tư dự án là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương đang tích cực đôn đốc đơn vị thi công khắc phục khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Khu vực nhà trạm bơm đang được gấp rút thi công.

Dự án trạm bơm Cẩm Bào có tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng. Thời điểm này, không khí lao động đang diễn ra khẩn trương. Ông Nguyễn Quang Hưng, phụ trách kỹ thuật đơn vị thi công là Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thủy lợi Hải Dương cho biết, ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng vào tháng 1/2026, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện thi công liên tục 2 ca.

Đến nay, đã hoàn thành khoan phụt chống thấm toàn tuyến đê; đổ bê tông khung dầm hệ thống kè và cơ đê phía sông; đắp mở rộng thân đê phía đồng; hoàn thành sản xuất 3 máy biến áp, dãy tủ điện 24kV, tủ điện hạ thế sau máy biến áp 0,4 kV; cơ bản hoàn thành hạng mục cống xả qua đê. Một số hạng mục tường, sàn nhà trạm, nhà trạm biến áp; gia công cơ khí hạng mục lưới chắn rác... đang khẩn trương hoàn thiện; 1 tổ máy đã tiến hành chạy thử. Với tiến độ như hiện nay, đơn vị hướng tới hoàn thiện toàn bộ dự án trước ngày 15/6/2027.

Được biết, Trạm bơm Cẩm Bào mới gồm 6 tổ máy lưu lượng 10 nghìn m3/tổ máy/giờ, đi kèm với hệ thống bể hút, bể xả, cống điều tiết, cống xả qua đê, cống lấy nước tưới, hệ thống điện, trạm biến áp. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương) cho biết: Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành khoảng 45% khối lượng, giá trị giải ngân đạt xấp xỉ 140 tỷ đồng. Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ, đáp ứng nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2027 và những năm tiếp theo.