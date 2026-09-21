Khẩn trương xây dựng lộ trình tự chủ tài chính, nâng cao năng lực Trung tâm Kiểm nghiệm Đồng Nai

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm nghiệm Đồng Nai, tính đến ngày 10-9, đơn vị đã lấy và kiểm nghiệm 960/1,2 ngàn mẫu theo kế hoạch, đạt 80% chỉ tiêu cả năm. Kết quả, 100% số mẫu đều đạt tiêu chuẩn chất lượng, không phát hiện mẫu vi phạm.

Trong đó, nhóm thuốc hóa dược và nhóm thuốc cổ truyền/dược liệu đã thực hiện vượt chỉ tiêu cả năm. Còn nhóm mỹ phẩm và nhóm thực phẩm đạt kết quả chưa cao. Nguyên nhân do trung tâm gặp một số khó khăn về tài chính, năng lực trang thiết bị, nhân sự cũng như công tác lấy mẫu tại các cơ sở kinh doanh.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, trung tâm sẽ tập trung lực lượng, ưu tiên lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các nhóm chậm tiến độ. Đơn vị dự kiến lấy thêm 320 mẫu, trong đó chú trọng 170 mẫu thuốc trúng thầu tập trung tại các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng thuốc phục vụ nhân dân.

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên đánh giá cao những kết quả Trung tâm Kiểm nghiệm Đồng Nai đạt được trong thời gian qua và ghi nhận đơn vị đã có những chuyển biến rất tích cực. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tập thể trung tâm đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu.

Để Trung tâm Kiểm nghiệm Đồng Nai phát triển xứng tầm với sự phát triển của thành phố, Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên yêu cầu trung tâm khẩn trương xây dựng phương án tự chủ tài chính cho 3 năm tiếp theo. Trong đó phải xác định rõ kế hoạch, mục tiêu và lộ trình thực hiện cụ thể. Việc chủ động tạo nguồn thu sẽ giúp trung tâm có thêm nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn...

Trong 3 tháng cuối năm, khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao. Do đó, trung tâm cần rà soát toàn bộ nguồn kinh phí đã được giao, xác định rõ những nhiệm vụ cấp thiết để ưu tiên nguồn lực, kinh phí thực hiện trước. Đồng thời, phải chủ động định hình các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2027, từ đó xây dựng định mức và dự toán sát với yêu cầu thực tế.

Ngoài ra, trung tâm cần chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là ở những lĩnh vực cấp thiết và có khả năng tạo nguồn thu. Cùng với đó, cần chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm máy móc, thiết bị cần thiết, từng bước nâng cao năng lực kiểm nghiệm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý nhà nước về y tế...