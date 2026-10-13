Khẩn trương xây dựng các sản phẩm để phát huy tiềm năng du lịch ở khu vực xã Đại Lãnh

Sáng 13-10, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND xã Đại Lãnh về tình hình phát triển du lịch trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp du lịch.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND xã Đại Lãnh, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương ước đón hơn 10.000 lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch hơn 20 tỷ đồng. Toàn xã hiện có 10 cơ sở lưu trú và khu nghỉ dưỡng, với khoảng 200 phòng. Các loại hình du lịch đang được khai thác gồm: Du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng biển, lặn ngắm san hô, trekking khám phá Mũi Đôi - Hòn Đầu, câu mực đêm và trải nghiệm đời sống ngư dân.

Tuy nhiên, hoạt động du lịch chủ yếu còn nhỏ lẻ, mang tính thời vụ; sản phẩm chưa đa dạng; việc kết nối các điểm đến còn hạn chế. Hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng và các công trình phụ trợ tại một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch.

Xã Đại Lãnh đề xuất được hướng dẫn xây dựng mô hình thí điểm du lịch sinh thái biển gắn với nuôi trồng thủy sản công nghệ cao; sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến tuyến đường kết nối danh thắng quốc gia Mũi Đôi - Hòn Đầu. Địa phương cũng kiến nghị rà soát các dự án du lịch chậm triển khai tại khu vực Bãi Tây, Bãi Búa, Bãi Cát Thắm; hỗ trợ đầu tư hạ tầng kết nối khu du lịch sinh thái Trại Quế với mô hình làng cá văn minh.

Theo định hướng đến năm 2030, xã Đại Lãnh phấn đấu đón từ 25.000 đến 40.000 lượt khách mỗi năm, hình thành từ 2 đến 3 mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái biển, nông nghiệp và trải nghiệm nuôi trồng thủy sản.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp lữ hành khẩn trương xây dựng các sản phẩm du lịch cụ thể, phát huy tiềm năng du lịch khu vực phía bắc tỉnh. Đồng thời, nghiên cứu phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với làng nghề nuôi biển công nghệ cao.

Đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án phát triển du lịch, đồng chí Nguyễn Long Biên yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ; nghiên cứu đưa dự án du lịch sinh thái Trại Quế vào danh mục thu hút đầu tư. Sở Xây dựng nghiên cứu phương án xây dựng bến tàu du lịch, tạo điều kiện kết nối các điểm đến phía bắc tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh khẩn trương triển khai tuyến đường kết nối với danh thắng Mũi Đôi - Hòn Đầu. UBND xã Đại Lãnh phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ, vận động người dân di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản đến khu vực quy hoạch, tạo không gian phát triển du lịch biển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên khảo sát tại khu nghỉ dưỡng Hòn Ông (xã Đại Lãnh).

Dịp này, đồng chí Nguyễn Long Biên cùng đoàn công tác khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn xã Đại Lãnh, gồm: Bãi Lách, Khu nghỉ dưỡng Hòn Ông và Khu nghỉ dưỡng Vias Vân Phong. Đây là những địa điểm có lợi thế về cảnh quan biển, hệ sinh thái tự nhiên, phù hợp phát triển các loại hình nghỉ dưỡng và trải nghiệm biển, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch ở khu vực vịnh Vân Phong.