Khẩn trương xây dựng các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ trình bày dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược.

Dự thảo đề xuất hỗ trợ 100 triệu đồng đối với kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo không sử dụng ngân sách nhà nước, được công nhận và ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh; 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp được cấp lần đầu giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc văn bản xác nhận về công nghệ cao, công nghệ chiến lược. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 2 tỷ đồng/năm.

Đối với dự thảo nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi quản lý và thực hiện chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các nội dung tập trung vào quy định mức chi quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thuê chuyên gia, tổ chức hội thảo, đánh giá kết quả nghiên cứu.

Dự thảo nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thu hút nhân lực nghiên cứu và chi phí hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Kinh phí thực hiện từ nguồn chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hằng năm.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo nghị quyết, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh, chính sách hỗ trợ phải hướng tới khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Hoạt động hỗ trợ phải bảo đảm sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp, không phân biệt địa bàn đăng ký trụ sở, doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh, trong nước hay nước ngoài.

Đồng chí yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tại hội nghị, rà soát, hoàn thiện các dự thảo theo hướng ngắn gọn, chặt chẽ, đúng quy định, thẩm quyền. Trong đó, cần làm rõ nguyên tắc, đối tượng, nội dung và điều kiện hỗ trợ, bảo đảm tính khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Quang cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nghe báo cáo dự thảo quyết định ban hành “Quy chế xét tặng Giải thưởng Hùng Vương về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ”.

Đồng chí yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện. Đồng thời nhấn mạnh, quyết định cần xác định rõ vai trò của Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh trong toàn bộ quá trình xét tặng giải thưởng; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng các sở, ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện.