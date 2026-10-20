Khẩn trương xây dựng bản đồ số để xác định khu vực cấm bay, hạn chế bay

Chiều 20-10, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến một số địa phương có cảng hàng không lớn, công tác bảo đảm an ninh hàng không phức tạp. Đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Khánh Hòa.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trong 9 tháng năm 2026, công tác bảo đảm an ninh hàng không đạt được những kết quả tích cực, góp phần duy trì hoạt động khai thác hàng không an ninh, an toàn, ổn định. Tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 102 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khách quốc tế đạt hơn 39 triệu lượt, tăng 14%; khách nội địa đạt hơn 62 triệu lượt, tăng 11%. Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không đạt 1,4 triệu tấn, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy tình hình an ninh, an toàn hàng không được bảo đảm nhưng nổi lên hoạt động sử dụng UAV và phương tiện bay khác không đúng quy định, xâm nhập khu vực cấm bay, trực tiếp uy hiếp an ninh, an toàn hàng không. Trong 9 tháng, toàn quốc ghi nhận 30 vụ liên quan đến UAV đe dọa an ninh, an toàn hàng không tại một số cảng hàng không quốc tế, gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Ủy ban Quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không) sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh hàng không; tăng cường nắm tình hình, đánh giá nguy cơ, quản lý rủi ro, kiểm soát chất lượng và kiểm tra việc chấp hành các quy định về an ninh hàng không.

Bên cạnh đó, Bộ Công an sẽ tăng cường điều tra, xác minh và xử lý vi phạm các vụ việc liên quan đến UAV; phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu xây dựng bản đồ số bảo đảm an ninh hàng không, trong đó làm rõ khu vực cấm bay, hạn chế bay tại các cảng hàng không trên toàn quốc. Đồng thời, tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an ninh hàng không thống nhất, đồng bộ với quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với các điều ước, tiêu chuẩn, khuyến cáo quốc tế liên quan.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Trần Hòa Nam đề xuất Bộ Công an bổ sung ngành nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, mua bán, sửa chữa phương tiện bay sử dụng cho mục đích dân sự là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Đồng thời, các cơ quan Trung ương cần hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý nhà nước về an ninh hàng không, phân công nhiệm vụ để địa phương phối hợp thực hiện hiệu quả. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu dùng chung, đồng bộ theo thời gian thực giữa các lực lượng công an, quân sự, hàng không và hải quan để phục vụ công tác quản trị rủi ro, phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Gia Túc đánh giá, về cơ bản, Việt Nam bảo đảm an toàn an ninh hàng không rất tốt. Tuy nhiên, yêu cầu mới đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các cảng hàng không. Vì vậy, thời gian tới, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng khẩn trương xây dựng, hoàn thiện thể chế để quản lý chặt chẽ; xây dựng bản đồ số để xác định khu vực cấm bay, hạn chế bay. Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố có cảng hàng không tăng cường phối hợp trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý UAV, phương tiện bay khác có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, đặc biệt là công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng UAV và trao đổi dữ liệu, đồng bộ thông tin về chủ sở hữu thiết bị, danh sách UAV nhập khẩu, đăng ký sử dụng và lịch sử cấp phép bay.