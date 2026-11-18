Hình ảnh cắt từ video

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17-11, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hội An Đông phát hiện fanpage Facebook “Đà Nẵng 24H” đăng tải đoạn video ghi lại cảnh 3 thanh niên có đặc điểm giống người nước ngoài điều khiển 3 xe gắn máy lưu thông trên đường, không rõ biển số. Đáng chú ý, trong đó có một người không đội mũ bảo hiểm, hai người còn lại có biểu hiện điều khiển phương tiện lạng lách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bức xúc cho người đi đường.

Cùng thời điểm, Công an phường cũng tiếp nhận tin báo của người dân phản ánh vụ việc xảy ra trên tuyến đường Cửa Đại, phường Hội An Đông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp nắm tình hình, truy tìm phương tiện và xác minh những người liên quan.

Xác minh làm rõ và mời 3 người điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm về trụ sở làm việc

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đến 6 giờ 45 ngày 18-11, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường đã xác định được thông tin các phương tiện vi phạm, đồng thời nhanh chóng xác minh chủ phương tiện, người điều khiển để mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, cả 3 người nước ngoài đã xác nhận là những người xuất hiện trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, đồng thời thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

X.S