Khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm các vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép

Hiện trường khai thác, chẻ đá làm vật liệu xây dựng tại thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú ngày 28/9/2026

UBND xã Quảng Phú cho biết, trong thời gian vừa qua UBND xã nhận được phản ánh và các hình ảnh, video clip quay lại hình ảnh một số đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản đá Núi lửa (đá bọt) tại thôn Phú Lợi và khai thác đá, chẻ đá trái phép làm vật liệu xây dựng khi chưa có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền tại thôn Phú Vinh.

UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Công an xã và cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh theo các nội dung phản ánh và giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, đến nay Phòng Kinh tế chưa có báo cáo kết quả xác minh, chưa tham mưu UBND xã phương án xử lý đối với các vụ việc nêu trên. Để kịp thời chấn chỉnh, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ việc, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú yêu cầu Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Máy múc, xe ben hoạt động vận chuyển đá bọt về bãi tập kết với khối lượng lớn tại khu vực thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú - Ảnh chụp của Phóng viên ngày 24/9/2026 tại hiện trường

UBND xã Quảng Phú giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã khẩn trương xác minh đầy đủ nội dung phản ánh: xác định địa điểm, thời gian, tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản, phương tiện, máy móc, thiết bị vi phạm. Trường hợp xác định có hành vi vi phạm, khẩn trương thiết lập hồ sơ, tham mưu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm không để vụ việc kéo dài hoặc tái diễn.

Giao Công an xã phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế trong quá trình xác minh, kiểm tra, thu thập tài liệu, làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo chức năng, thẩm quyền; trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì kịp thời xem xét, xử lý hoặc đề xuất chuyển cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Hình ảnh ngày 24/9/2026, PV ghi nhận nhóm người cùng phương tiện phục vụ hoạt động khai thác, vận chuyển đá tại thôn Phú Lợi. Theo phản ánh, đá được vận chuyển về xã Nam Ka, tỉnh Đắk Lắk

Trường hợp vụ việc có tính chất phức tạp, báo cáo UBND xã xem xét, chỉ đạo, khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thành việc xác minh và tham mưu xử lý trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày 24/9/2026 đối với vụ việc tại Thôn Phú Lợi và từ ngày 28/9/2026 đối với vụ việc tại Thôn Phú Vinh).

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND xã, trường hợp để quá thời hạn nêu trên mà không có báo cáo hoặc không tham mưu xử lý, Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND xã, Chủ tịch UBND xã về thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời Trưởng phòng Kinh tế xử lý theo thẩm quyền, tham mưu xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan./.