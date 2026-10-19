Khẩn trương xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại Hố Bà Lâu

Theo đó, khu vực Hố Bà Lâu hiện thuộc sân Đảng ủy xã Hiệp Đức, số 127 đường Hùng Vương, thôn An Đông. Dự hội thảo có Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng; ông Lưu Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố. Ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Hố Bà Lâu và sân Đảng ủy xã Hiệp Đức.

Theo báo cáo của Ban CHQS xã Hiệp Đức, từ tháng 9/2026, địa phương đã tiến hành rà soát, thu thập tài liệu và xác minh thông tin từ các nhân chứng liên quan đến khu vực Hố Bà Lâu. Đây là hố sâu hơn 20m, được cho là nơi chôn cất một số chiến sĩ cách mạng hy sinh trong chiến tranh.

Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP. Đà Nẵng, phát biểu tại hội thảo xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở xã Hiệp Đức.

Thông tin ban đầu từ các nguồn tư liệu, nhân chứng cho biết, khoảng năm 1960, có từ 5 - 6 chiến sĩ được chôn cất tại khu vực này. Đến năm 1971, có thêm 3 chiến sĩ hy sinh trong trận đánh tại Đồi Sơn. Các tài liệu cũng đề cập đến trường hợp đồng chí Cao Đình Hồng, ông Phạm Gạo cùng một số chiến sĩ chưa xác định được họ tên.

Đại biểu, nhân chứng phát biểu, cung cấp thông tin về khu vực nghi có mộ liệt sĩ tại Hố Bà Lâu, xã Hiệp Đức.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đối chiếu thông tin nhân chứng với hồ sơ lịch sử, bản đồ quân sự và các tài liệu liên quan, qua đó từng bước làm rõ vị trí chôn cất, số lượng liệt sĩ, thông tin cá nhân và phiên hiệu đơn vị. Những thông tin được xác minh sẽ là cơ sở để địa phương và các cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát thực địa, xây dựng phương án tìm kiếm, khai quật, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Liệt sĩ xã Hiệp Đức trước khi diễn ra hội thảo.

Trước khi diễn ra hội thảo, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Đền Liệt sĩ xã Hiệp Đức, bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.